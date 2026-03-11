Inflación en Honduras sube 0.40% en febrero por alza en combustibles y alimentos

Tegucigalpa, Honduras.- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento de 0.40% en febrero pasado, según el Banco Central de Honduras (BCH).
Agrega que la tasa de inflación acumulada en el primer bimestre es de 0.29%, mientras que enero fue negativa con -0.11%.
Las divisiones con mayor aporte en febrero fueron Transporte con 0.18 puntos porcentuales, principalmente por el incremento del diésel, gasolinas súper y regular.
El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas contribuyó con 0.10 puntos por el encarecimiento de precios de productos perecederos, influenciado -en parte- por escasez y mayores precios de insumos para su producción (fertilizantes y combustibles), aunado a una menor cosecha que redujo su disponibilidad.
La educación aportó 0.09%; restaurantes y servicios de alojamiento con 0.04%
Aumento en los combustibles
Los precios de los combustibles en Honduras suben a partir de este lunes 9 de marzo, acumulando la octava semana consecutiva de incrementos en lo que va de 2026, en medio de la volatilidad internacional provocada por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en el mercado petrolero.
La gasolina regular registra un aumento de 2.14 lempiras, alcanzando un precio de 98.25 lempiras, mientras que el queroseno experimenta el mayor incremento de la semana con 6.10 lempiras, situándose en 88.92 lempiras por galón.
El diésel también sufre un ajuste de 3.31 lempiras, por lo que su nuevo precio es de 93.90 lempiras por galón en la capital. En tanto, el GLP vehicular sube 0.37 centavos, quedando en 45.01 lempiras, mientras que el GLP doméstico se mantiene subsidiado por el gobierno.