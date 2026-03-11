Inflación en Honduras sube 0.40% en febrero por alza en combustibles y alimentos

Tegucigalpa, Honduras.- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento de 0.40% en febrero pasado, según el Banco Central de Honduras (BCH). Agrega que la tasa de inflación acumulada en el primer bimestre es de 0.29%, mientras que enero fue negativa con -0.11%. Las divisiones con mayor aporte en febrero fueron Transporte con 0.18 puntos porcentuales, principalmente por el incremento del diésel, gasolinas súper y regular.

El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas contribuyó con 0.10 puntos por el encarecimiento de precios de productos perecederos, influenciado -en parte- por escasez y mayores precios de insumos para su producción (fertilizantes y combustibles), aunado a una menor cosecha que redujo su disponibilidad. La educación aportó 0.09%; restaurantes y servicios de alojamiento con 0.04%

Aumento en los combustibles

Los precios de los combustibles en Honduras suben a partir de este lunes 9 de marzo, acumulando la octava semana consecutiva de incrementos en lo que va de 2026, en medio de la volatilidad internacional provocada por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en el mercado petrolero.