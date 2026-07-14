Honduras exporta café a 161 países; Estados Unidos importa el 33%

Tegucigalpa, Honduras.- Las exportaciones de café cultivado en Honduras tienen como destino 161 países, de acuerdo con un informe de comercialización del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).
No obstante, el 33.1% de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos, con 2,267,389 quintales de 46 kilogramos entre el 1 de octubre de 2025 al 14 de julio de 2026, lo que lo posiciona como el país que más consume el grano aromático cultivado en Honduras.
Al 14 de julio de 2026, el volumen exportado ascendió a 6,853,390 quintales, superando los 5,513,207 sacos, con un incremento interanual de 1,340,183 quintales, equivalente a 24.30%.
Continúan Alemania con 1,138,747 quintales (16.6% del total), Bélgica con 760,820 sacos (11.1%). Otros compradores relevantes del café hondureño son Canadá con 337,736 quintales (4.9%), Italia con 328,313 (4.8%), Francia con 243,456 (3.6%) y Países Bajos con 235,054 (3.4%).
En la lista de 10 países aparecen Suecia con 217,990 quintales (3.2%), Reino Unido con 162,965 (2.4%) y Japón con 152,043 sacos (2.2%)
En ese sentido Europa consume el 52% de las exportaciones de café hondureño. Norteamérica (conformada por EE UU y Canadá), compran el 40%, Oceanía importa el 4% y Asia un 2% (Japón que adquirió 150,738 sacos, un 2.2%).
Otro dato relevante del café es que el pronóstico de exportación de café para la cosecha 2025-2026 ha sido superada. De acuerdo con la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecaféh), la meta era exportar 5.2 millones de sacos de café (equivalente a 6.7 millones de quintales de 46 kilogramos), alcanzando 6.81 millones de sacos (6.85 quintales).
Los contratos de venta suman 7,14 millones de sacos de café, mostrando un incremento del 23% en la actualidad (un aproximado de 1.3 millones de sacos), cifra comparada con el periodo 2024-2025 con 5.81 millones de sacos registrados.
La mayoría del café producido en Honduras proviene de regiones montañosas, 210 de los 298 municipios, y 15 de los 18 departamentos del país.
Honduras exporta casi el 97% en café sin tostar, que es la materia bruta conocida como oro exportable o café verde; en el periodo 2025-2026 cuenta con 79 exportadores nacionales (empresas, cooperativas) que venden a más de 160 países, de acuerdo con datos de Ihcafé.
A falta de 46 días del cierre de la cosecha 2025-2026 (el 30 de septiembre de 2026), el volumen exportado superará siete millones de quintales de 46 kilogramos por más de 2,200 millones de dólares.