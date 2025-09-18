  1. Inicio
  2. · Economía

Gasolinas acumularon alzas entre L1.72 y L1.59 en 15 días de septiembre

El mayor impacto lo reflejó la gasolina regular en comparación a la gasolina superior de 95 octanos en la capital

  • 18 de septiembre de 2025 a las 17:15
Gasolinas acumularon alzas entre L1.72 y L1.59 en 15 días de septiembre

Hasta el domingo próximo el margen entre la gasolina superior de 95 octanos y la gasolina regular será de 7.59 lempiras por galón en las estaciones de servicio tanto de Tegucigalpa como Comayagüela.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En la primera quincena de septiembre de este año las gasolinas mantuvieron una tendencia alcista contrario a los demás combustibles.

Desde el pasado 1 de septiembre la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen) viene autorizando aumentos a estos refinados.

En tal sentido, la gasolina regular pasó de 94.88 lempiras a 96.60 lempiras en la capital, lo que refleja una variación de 1.72 lempiras por galón durante las últimas semanas.

Mientras que 1.59 lempiras suma el encarecimiento del galón de la gasolina superior de 95 octanos que costaba 102.60 lempiras y ahora tiene un costo en bomba de 104.19 lempiras.

Si la gasolina regular no estuviera subsidiada de forma parcial las elevaciones alcanzarían hasta 3.44 lempiras.

De acuerdo con el informe de importación de combustibles elaborado por el Banco Central de Honduras (BCH), de enero a julio de 2025 se introdujeron al país 16.5 millones de barriles de carburantes, de los que el 9.8% equivalente a 503,000 barriles fueron de gasolinas, subiendo el volumen importado por el crecimiento del parque vehicular.

Entre L3.58 y L2.94 han bajado el diésel y queroseno en cinco semanas

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias