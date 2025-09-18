Gasolinas acumularon alzas entre L1.72 y L1.59 en 15 días de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- En la primera quincena de septiembre de este año las gasolinas mantuvieron una tendencia alcista contrario a los demás combustibles.

Desde el pasado 1 de septiembre la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen) viene autorizando aumentos a estos refinados.

En tal sentido, la gasolina regular pasó de 94.88 lempiras a 96.60 lempiras en la capital, lo que refleja una variación de 1.72 lempiras por galón durante las últimas semanas.

Mientras que 1.59 lempiras suma el encarecimiento del galón de la gasolina superior de 95 octanos que costaba 102.60 lempiras y ahora tiene un costo en bomba de 104.19 lempiras.

Si la gasolina regular no estuviera subsidiada de forma parcial las elevaciones alcanzarían hasta 3.44 lempiras.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De acuerdo con el informe de importación de combustibles elaborado por el Banco Central de Honduras (BCH), de enero a julio de 2025 se introdujeron al país 16.5 millones de barriles de carburantes, de los que el 9.8% equivalente a 503,000 barriles fueron de gasolinas, subiendo el volumen importado por el crecimiento del parque vehicular.