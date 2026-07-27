Tasa de interés activa baja en Honduras: ¿A quiénes favorece la caída?

Tegucigalpa, Honduras.- La tasa de interés es uno de los factores que más impacta en el costo del crédito y, por ende, es clave al momento de tomar una decisión al contratar un préstamo.

Si Usted gestionará un préstamo hay buenas noticias en la banca privada: la tasa de interés activa, en moneda nacional, se ha reducido en los últimos meses y la perspectiva de corto plazo es que se mantenga por la estabilidad de la Tasa de Política Monetaria (TPM), la que se ubica en 5.75%.

Según el reporte del Banco Central de Honduras (BCH), entre junio 2025-junio 2026, la tasa activa se redujo de 15.90% a 12.33% anual, en promedio, en el sistema bancario comercial.

La caída interanual es de 3.57%.En la semana del 12 al 17 de julio de 2026, la tasa interanual fue de 12.25%.

Para Roberto Lagos, presidente del BCH, “la postura de política monetaria no es restrictiva, lo que permite que la tasa de interés activa se ajuste a la baja”.

La TMP se ha mantenido en 5.75% en los últimos 21 meses y de acuerdo con el entrevistado, los análisis técnicos del BCH indican que no hay posibilidades de ajuste.

Subraya que durante los primeros trimestres de 2026, la tasa de interés activa registró una reducción significativa en todos los sectores.

No obstante, Manuel Bautista, expresidente del Banco Central, sostiene que, a pesar de la reducción de la tasa de interés, el crédito no repunta y, por ende, las instituciones financieras no se han visto obligadas a endeudarse para dar más préstamos.