¿De cuánto será la partida confidencial del Poder Ejecutivo en el 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- En cada Presupuesto General de la República se ven reflejados los Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC) como la partida 449 o mejor conocida como confidencial.
En los últimos años la referida cuenta a cargo del Poder Ejecutivo ascendió los 20,000 millones de lempiras, pero para el 2026 sumará 5,774.3 millones de lempiras, constató EL HERALDO en el proyecto que contempla el instrumento para el desarrollo del próximo ejercicio fiscal.
El monto es el segundo menor contemplado en un presupuesto en la gestión de Xiomara Castro, donde no se cumplió que esta cuenta sería eliminada.
En el 2022 se le otorgó a la partida 449 una asignación de 5,034.7 millones de lempiras, sin embargo, creció 19,895.9 millones de lempiras para sumar los L24,930.6 millones de los que fueron erogados apenas 1,652.7 millones de lempiras, un 6.6%.
Los 15,885.5 millones de lempiras alcanzó la también denominada "caja chica de la Presidencia" en el presupuesto 2023 y al final de ese período quedó en 557.8 millones de lempiras al haberse disminuido en L15,327.7 millones.
La ejecución de la partida confidencial durante ese período de 12 meses fue del 95.6% equivalente a 533.4 millones de lempiras.
De 9,012.2 millones de lempiras fue lo aprobado en la referida cuenta para el 2024 que se redujo L7,468.2 millones de lempiras para quedar con L1,544 millones de la asignación original y fueron gastados 774.3 millones de lempiras, el 49.4%.
Acumulado
EL HERALDO verificó que entre 2022 y 2025 se acumularon 42,103.4 millones de lempiras como partida aprobada para la SFAC, aunque la ejecución fue de tan solo de L3,382.2 millones al contabilizar la cuantía reportada hasta este lunes.
Transcurridos 228 días de vigencia del Presupuesto General de la República 2025, la cuenta 449 registra un egreso del 11.1%, es decir 426.4 millones de lempiras.
Desde los beneficios temporales de los empleados, asignaciones de egresos por consignar, subsidios y fideicomisos son las obras que componen la partida confidencial.
Asignarse
De acuerdo con la Ley del Presupuesto, únicamente el 2% de los ingresos corrientes de cada ejercicio fiscal deben de asignarse a la SFAC.
Si el proyecto del presupuesto para el próximo año asciende a 469,249 millones de lempiras y en consonancia con la disposición en mención la partida 449 podría alcanzar 9,385 millones de lempiras, no obstante, es menor por L3,610.7 millones.
La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, manifestó a este rotativo que "con relación al renglón de servicios financieros, partida confidencial considero que no debería tener aumento y el monto en cada año debería de ser menor".