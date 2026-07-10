¿Cuántas personas naturales utilizan tarjeta de crédito en Honduras?

Las tarjetahabientes del sexo femenino decrecieron de 287,305 a 269,190, mientras que los usuarios masculinos aumentaron de 261,214 a 290,341, según el BCH.

Entre 2024-2025, el dato de tarjetahabiente creció en 11,012 usuarios. No obstante, en 2025 se registraron novedades: el sexo masculino desplazó al femenino en el uso de tarjetas de crédito.

Esas cifras son mejores que las acumuladas en 2024, cuando el número de tarjetas en circulación alcanzó 548,519, de las que 287,305 estaban en manos de mujeres y 261,214 eran usadas por hombres.

El último reporte anual del Banco Central de Honduras (BCH) indica que el número de tarjetahabientes al cierre de 2025 fue de 559,531, de las que 290,341 corresponden al sexo masculino y 269,190 al femenino.

Tegucigalpa, Honduras.- La cifra de personas naturales que usan tarjetas de crédito crece cada año en el sistema financiero de Honduras.

Usuarios

De acuerdo con el reporte del Banco Central, en el cuatrienio 2022-2025 el número de tarjetahabientes se incrementó de 435,933 a 559,531 usuarios, con un acumulado de 123,598 personas.

Sin embargo, en los últimos cuatro años el menor crecimiento interanual corresponde a 2025 con apenas 11,012 personas.

En el periodo 2022-2023 la cifra de tarjetahabientes pasó de 435,933 a 494,169, equivalente a 58,236 personas.

En el bienio 2023-2024, el número de nuevos usuarios de tarjetas de crédito fue 54,350 de al pasar de 494,169 a 548,519 clientes.

De acuerdo con el análisis del Banco Central, ese comportamiento se explica por el crecimiento de usuarios del sexo masculino al crecer de 205,591 a 290,341, con un acumulado de 84,750 tarjetahabientes.

En el caso de las mujeres que utilizan tarjeta de crédito el aumento apenas fue de 38,848 al pasar de 230,342 a 269,190 usuarias.

Respecto a la cifra de tarjeta de crédito se observa un incremento en los últimos cuatro años al pasar de 858,116 a 1,231,188, equivalente a un acumulado de 373,072 unidades.

Al comparar tarjetas de crédito con usuarios, se estima que en el país una persona tiene dos tarjetas, en promedio.

Otro dato de relevancia es que el saldo de la tarjeta de crédito aumentó de 41,075.7 a 81,985.2 millones de lempiras en el periodo 2022-2025. En cuanto a las tasas de interés, se observa un incremento: la tasa mínima para tarjetas en moneda nacional -lempira- subió de 25.10% a 27.40% anual, en promedio en los cuatro años recientes, mientras que la máxima se incrementó de 48.16% a 51.05%.

En cuanto a las tarjetas en moneda extranjera -dólar-, la tasa mínima pasó de 24.05% a 31.46% en el periodo analizado y la máxima de 42.44% a 48.83%.