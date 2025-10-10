¿Cuáles serán los precios de los combustibles este lunes en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios al consumidor de los combustibles reportarán, este lunes a partir de las 6:00 de la mañana, variaciones mixtas en el mercado hondureño. De acuerdo con la estructura semanal publicada por la Secretaría de Energía (Sen), las gasolinas de 95 y de 91 octanos bajarán entre 35 y 40 centavos por galón en la capital de la República. También se reducirá el costo al consumidor del diésel y del gas licuado vehicular en 11 y 13 centavos por galón, cada uno. El único refinado que se encarecerá es el querosene con 40 centavos. Las variaciones internas de los carburantes están sujetas al comportamiento de los refinados en la bolsa mercantil de Nueva York, el que toma en cuenta el acumulado de 22 días.

El segundo factor que impacta en los precios en bomba es el tipo de cambio del lempira ante el dólar en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH).

Nuevos precios

La gasolina superior de 95 octanos bajará de 104.60 a 104.20 lempiras por galón, con un descuento de 40 centavos en las estaciones de servicio de Tegucigalpa y Comayagüela, de acuerdo con la Sen. El galón de gasolina regular experimentará una reducción de 96.51 a 96.16 lempiras, o sea 35 centavos menos por cada galón. La diferencia de precios entre las gasolinas superior y regular es de 8.04 lempiras por galón. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el caso del diésel, el costo al consumidor disminuirá de 88.87 a 88.76 lempiras por galón en la capital. El cuarto refinado del petróleo que bajará es el gas licuado vehicular al pasar de 46.09 a 45.96 lempiras por galón. La gasolina regular y el diésel cuentan con un subsidio parcial de 50%, el que se aplica cuando estos refinados experimentan incrementos.