¿Cuáles serán los precios de los combustibles este lunes en la capital?

Las gasolinas, el diésel y el gas licuado vehicular bajarán entre 11 y 40 centavos por galón; el único refinado que subirá es la querosina con 40 centavos

  • 10 de octubre de 2025 a las 11:54
A partir de este lunes a las 6:00 a.m., los precios de los combustibles en Honduras registrarán variaciones mixtas.

Ilustración: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios al consumidor de los combustibles reportarán, este lunes a partir de las 6:00 de la mañana, variaciones mixtas en el mercado hondureño. De acuerdo con la estructura semanal publicada por la Secretaría de Energía (Sen), las gasolinas de 95 y de 91 octanos bajarán entre 35 y 40 centavos por galón en la capital de la República. También se reducirá el costo al consumidor del diésel y del gas licuado vehicular en 11 y 13 centavos por galón, cada uno.

El único refinado que se encarecerá es el querosene con 40 centavos. Las variaciones internas de los carburantes están sujetas al comportamiento de los refinados en la bolsa mercantil de Nueva York, el que toma en cuenta el acumulado de 22 días.

Precio del dólar hoy 10 de octubre: lempira se devalúa nuevamente

El segundo factor que impacta en los precios en bomba es el tipo de cambio del lempira ante el dólar en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH).

Nuevos precios

La gasolina superior de 95 octanos bajará de 104.60 a 104.20 lempiras por galón, con un descuento de 40 centavos en las estaciones de servicio de Tegucigalpa y Comayagüela, de acuerdo con la Sen.

El galón de gasolina regular experimentará una reducción de 96.51 a 96.16 lempiras, o sea 35 centavos menos por cada galón. La diferencia de precios entre las gasolinas superior y regular es de 8.04 lempiras por galón.

En el caso del diésel, el costo al consumidor disminuirá de 88.87 a 88.76 lempiras por galón en la capital. El cuarto refinado del petróleo que bajará es el gas licuado vehicular al pasar de 46.09 a 45.96 lempiras por galón.

La gasolina regular y el diésel cuentan con un subsidio parcial de 50%, el que se aplica cuando estos refinados experimentan incrementos.

ENEE solo colocó L750 de L5,000 millones en dos subastas de bonos

Los consumidores de querosina o gas doméstico pagarán 11 centavos más por galón, o sea de 77.26 a 77.66 lempiras por galón. El cilindro de 25 libras de gas licuado propano o LPG como se le conoce mantiene su precio congelado desde finales de febrero de 2022: 238.13 lempiras en las estaciones distribuidoras de Tegucigalpa y Comayagüela y L216.99 en San Pedro Sula.

