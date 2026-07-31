¿Cuáles son los precios de alimentos para este fin de semana en DC?

Tegucigalpa, Hondura.- La mayoría de precios de los productos de la canasta básica se mantienen este fin de semana en la feria del Agricultor y el Artesano del Estadio Nacional y el mercado Zonal Belén.

El precio del frijol rosado registra un valor de 116 lempiras la medida y L85 la variedad rojo en la feria del Agricultor y el Artesano, la que funciona viernes y sábado.

Mientras en el mercado Zonal Belén, de acuerdo con el Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH), la medida de frijol rojo proveniente de Nicaragua tiene un costo de 110 lempiras la medida, mientras la variedad rosada cosechado en Oropolí, El Paraíso se cotiza en L120. La diferencia entre ambas plazas comerciales oscila entre 6 y 25 lempiras entre las dos variedades del grano.

Por otra parte, algunos hogares aún conservan la costumbre de elaborar tortillas de maíz, comprar el grano, cocerlo y molerlo; la medida del grano amarillo se cotiza en L32 en la feria del Agricultor y el Artesano y L44 en el mercado Zonal Belén..

Mientras el maíz blanco cultivado en Olancho se encuentra en 42 lempiras en el Mercado Zonal Belén y L45 en la feria del Estadio Nacional.