¿Cuáles son los precios de alimentos para este fin de semana en DC?

Tegucigalpa, Hondura.- La mayoría de precios de los productos de la canasta básica se mantienen este fin de semana en la feria del Agricultor y el Artesano del Estadio Nacional y el mercado Zonal Belén.
El precio del frijol rosado registra un valor de 116 lempiras la medida y L85 la variedad rojo en la feria del Agricultor y el Artesano, la que funciona viernes y sábado.
Mientras en el mercado Zonal Belén, de acuerdo con el Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH), la medida de frijol rojo proveniente de Nicaragua tiene un costo de 110 lempiras la medida, mientras la variedad rosada cosechado en Oropolí, El Paraíso se cotiza en L120. La diferencia entre ambas plazas comerciales oscila entre 6 y 25 lempiras entre las dos variedades del grano.
Por otra parte, algunos hogares aún conservan la costumbre de elaborar tortillas de maíz, comprar el grano, cocerlo y molerlo; la medida del grano amarillo se cotiza en L32 en la feria del Agricultor y el Artesano y L44 en el mercado Zonal Belén..
Mientras el maíz blanco cultivado en Olancho se encuentra en 42 lempiras en el Mercado Zonal Belén y L45 en la feria del Estadio Nacional.
Es importante destacar que en esta misma feria los productos lácteos registran precios estables desde hace tres meses.
Los capitalinos tienen la opción de comprar sus alimentos en el mercado Zonal Belén o en la feria del Agricultor y el Artesano, y guiarse por el monitoreo de precios que EL HERALDO elabora cada viernes.
Mercado Abierto
El mercado Zonal Belén ubicado en Comayagüela, Distrito Central funciona como centro de abasto y distribución mayorista más grande de la capital, donde convergen los productos agrícolas del país y se atienden a miles de personas a diario.
Actualmente, según el monitoreo del SIMPAH, que de los cuatro granos básicos consumidos en Honduras, provienen de nueve destinos, dos de ellos son importados de Estados Unidos y Nicaragua (maíz y frijol rojo).
Entre las 51 verduras distribuidas en ese mercado de acuerdo con SIMPAH, cabe destacar, que seis de estas son importadas , como el ajo proveniente de China, la cebolla blanca que viene desde Holanda y zanahoria que en el mercado compiten Guatemala y Güinope (El Paraíso).
Cabe destacar que las frutas son los productos que más se importan de otros países para el comercio en Honduras, principalmente el aguacate hass (México), plátano maduro, Rambután y fresa provenientes de Guatemala, mandarina y uva traídas desde Perú y la manzana de EE UU.
Es decir, de los 117 productos registrados por el SIMPAH y ofrecidos en el mercado Zonal Belén, 17 son exportados y 100 son producidos en el territorio nacional, entre legumbres, frutas y granos básicos.