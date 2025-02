La CDPC dispondrá de L10 millones adicionales en asignación para 2025

“Es incorrecto que se le hayan asignado más recursos a esta comisión así como a muchas otras (entidades) si no se había previsto inicialmente; deja muchas interrogantes esta institución cuál es la función que tiene porque se le está aumentando su presupuesto a pesar de que no ha dado ningún tipo de informes relevantes en los últimos años”, mencionó el analista en materia económica y energética, Kevin Rodríguez a este rotativo.

Recordó que en el 2015 la CDPC divulgó un estudio acerca del mercado de las tarjetas de crédito y había un análisis del monopolio en la venta de energía por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pero nunca se publicó en tiempo y forma.

“No hay claridad cuál es el beneficio que tienen para el país la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia y dado que no tiene resultados palpables, sus informes no son vinculantes, por lo que no tiene sentido debido a que se destina una gran cantidad de recursos; es una institución que no tiene razón de existir”, enfatizó Rodríguez.

De 2022 a 2025 a la CDPC se le han aprobado 189.6 millones de lempiras en presupuesto, siendo objeto en el primer año de una ampliación por un monto de L7.4 millones.