Casi 870,000 trabajadores privados no reciben salario mínimo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El incumplimiento del pago del salario mínimo continúa siendo un problema en el sector privado de Honduras.

Así lo evidencia el “Informe anual de mercado de trabajos y salarios 2025-2026” publicado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).

“El año 2025 el incumplimiento alcanzó a 866,577 trabajadores, lo que representa un 44.75% del total de asalariados que reportan ingresos (1,936,566)”, revela el informe.

Agrega que esa cifra es mayor que los 816,731 trabajadores reportados en 2024. En 2025, el salario mínimo promedio fue de 13,985.16 lempiras mensuales, mayor que los L13,156.53 de 2024.

Según el informe, entre 2022 y 2025, el número de asalariados que reportan ingresos aumentó en más de 400,000 personas, lo que indica una expansión del mercado laboral formal, con una leve contracción en 2024.

“Por otra parte, el porcentaje de trabajadores que no reciben el salario mínimo disminuyó de 50.07% en 2022 a 44.75% en 2025, lo que sugiere una mejora en el cumplimiento”, señala.

De acuerdo con la STSS, el incumplimiento se define como la omisión de una obligación o compromiso. Explica que para la elaboración del cálculo de incumplimiento de salario mínimo se tomó en consideración las personas ocupadas del sector privado que declaran ingresos y que laboran una jornada de 44 horas y más.

Los datos son generados a través de la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Subraya que el reajuste al salario mínimo muestra una tendencia de crecimiento constante en valores nominales, iniciando cerca de los 6.13% en 2013 y proyectándose hasta 6.30% para 2025.

Sin embargo, el número absoluto de trabajadores que no reciben el salario mínimo sigue creciendo, aunque a un ritmo menor.

“Se observa un pico notable en 2011 y 2023 de 11.38% y 9.74% respectivamente, año en el que se reportaron ajustes significativos debido al proceso inflacionario, mientras que el incumplimiento salarial ha sido volátil, siendo de 38.80% en 2012 y de 44.75% en 2025, alcanzando un máximo del 51.36% en 2021 (posiblemente influenciado por el impacto postpandemia)”, revela el informe.

En periodos donde el salario mínimo nominal sube drásticamente (como entre 2020 y 2021), el porcentaje de incumplimiento también tiende a mostrar picos, lo que sugiere una dificultad del sector privado para absorber los incrementos de forma inmediata, concluye el análisis de la Secretaría de Trabajo.