Casi 870,000 trabajadores privados no reciben salario mínimo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El incumplimiento del pago del salario mínimo continúa siendo un problema en el sector privado de Honduras.
Así lo evidencia el “Informe anual de mercado de trabajos y salarios 2025-2026” publicado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).
“El año 2025 el incumplimiento alcanzó a 866,577 trabajadores, lo que representa un 44.75% del total de asalariados que reportan ingresos (1,936,566)”, revela el informe.
Agrega que esa cifra es mayor que los 816,731 trabajadores reportados en 2024. En 2025, el salario mínimo promedio fue de 13,985.16 lempiras mensuales, mayor que los L13,156.53 de 2024.
Según el informe, entre 2022 y 2025, el número de asalariados que reportan ingresos aumentó en más de 400,000 personas, lo que indica una expansión del mercado laboral formal, con una leve contracción en 2024.
“Por otra parte, el porcentaje de trabajadores que no reciben el salario mínimo disminuyó de 50.07% en 2022 a 44.75% en 2025, lo que sugiere una mejora en el cumplimiento”, señala.
De acuerdo con la STSS, el incumplimiento se define como la omisión de una obligación o compromiso. Explica que para la elaboración del cálculo de incumplimiento de salario mínimo se tomó en consideración las personas ocupadas del sector privado que declaran ingresos y que laboran una jornada de 44 horas y más.
Los datos son generados a través de la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Subraya que el reajuste al salario mínimo muestra una tendencia de crecimiento constante en valores nominales, iniciando cerca de los 6.13% en 2013 y proyectándose hasta 6.30% para 2025.
Sin embargo, el número absoluto de trabajadores que no reciben el salario mínimo sigue creciendo, aunque a un ritmo menor.
“Se observa un pico notable en 2011 y 2023 de 11.38% y 9.74% respectivamente, año en el que se reportaron ajustes significativos debido al proceso inflacionario, mientras que el incumplimiento salarial ha sido volátil, siendo de 38.80% en 2012 y de 44.75% en 2025, alcanzando un máximo del 51.36% en 2021 (posiblemente influenciado por el impacto postpandemia)”, revela el informe.
En periodos donde el salario mínimo nominal sube drásticamente (como entre 2020 y 2021), el porcentaje de incumplimiento también tiende a mostrar picos, lo que sugiere una dificultad del sector privado para absorber los incrementos de forma inmediata, concluye el análisis de la Secretaría de Trabajo.
Hallazgos
Por grupos de edad, la población joven de 19 a 35 años es donde se encuentra la mayor afectación por el no pago del salario mínimo, concentrando el 54.40% de los afectados.
Según el informe de la STSS, las actividades económicas con mayor incumplimiento son: “Comercio por mayor, menor, Hoteles y restaurantes” con 258,132 trabajadores; “Industria manufacturera” con 168,311 trabajadores; “Construcción” con 171,188 trabajadores y “Agricultura, silvicultura, caza y pesca” con 118,094 asalariados.
Estas cuatro actividades aglutinan el 82.59% del total de trabajadores a los que se les priva del derecho de recibir el salario mínimo.
Por tamaño de empresa, se concluye que la microempresa es el sector con el mayor número de personas afectadas por el impago del salario mínimo, sumando 522,772 en 2025.
La pequeña empresa muestra un número menor de personas que no reciben el salario mínimo al sumar 101,697.
Las medianas empresas registran 55,679 personas que no reciben salario mínimo, no obstante, el número en la gran empresa supera los datos de la pequeña y mediana empresa al reportar 186,430 casos en 2025.
De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Trabajo, para contrarrestar la falta de cumplimiento del pago del salario mínimo la Dirección General de Salarios, a partir de 2023, ejecuta un proyecto piloto a nivel nacional, en donde se visita un número programado de empresa para brindarle asesoría sobre la obligación de pagar el salario acordado por la comisión tripartita.
El informe oficial sostiene que el número de asalariados del sector privado al 2025 sumaron 2,073,896 trabajadores, de los que, según la Encuesta de Hogares del INE, 1,254,711 (60.5%) labora en el área urbana y 819,185 (39.54%) en el sector rural.
Agrega que el sector privado evidencia una expansión del empleo de 22,301 puestos de trabajo en 2025 con respecto al 2024, equivalente al 11.1%, debido al aumento de la fuerza de trabajo en la ocupación de actividades como la agricultura, silvicultura, caza y pesca con 59,054 (16.7%) empleos; construcción, 71,622 (31.5%), industria manufacturera 20,491 (6.9%) y comercio por mayor/menor, hoteles/restaurantes con 32,349 (7.0%), transporte almacenamiento y comunicaciones con 15,653 (20.3%).