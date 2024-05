Barrida en el BCIE por austeridad, la mayoría son hondureños

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cerca de 70 empleados del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que laboraban en la oficina principal de Tegucigalpa han sido despedidos, en su mayoría hondureños, seguidos de salvadoreños y nicaragüenses.

Entre los cesanteados no hay personal de Costa Rica ni Guatemala, que son los países de origen de la presidenta y vicepresidente ejecutivo del BCIE, Ana Gisela Sánchez Maroto y Jaime Roberto Díaz Palacios.

Así lo confiaron a EL HERALDO personas que el lunes anterior recibieron la notificación de despido de la Oficina de Recursos Humanos del Banco Centroamericano con instrucciones de la presidencia ejecutiva. En la oficina principal del BCIE laboran alrededor de 450 personas de varias nacionales.

Uno de los despedidos, quién fue parte del personal de apoyo en la asamblea de gobernadores del BCIE realizada el pasado 10 de mayo en esta ciudad, recordó las palabras de Sánchez Maroto en ese evento, cuando expresó a los asistentes que “la instititución busca aumentar la eficiencia, gobernanza y transparencia para convertirse en un banco más humano y generar oportunidades que mejoren la calidad de vida de las personas y el planeta”.

Otro grupo de profesionales censateados relataron que los cambios no fueron discutidos en las instancias técnicas competentes, ni socializados, y, por ende, consideran que fueron amparados en argumentos de eficiencia y austeridad. Agregaron que ese masivo despido no ocurrió en las gestiones de los hondureños Nick Rischbieth y Dante Mossi, lo que hace recordar la década del 2000 cuando los cambios de presidentes ejecutivos iban acompañados de corte de decenas de profesionales por motivos políticos y no por razones técnicas.

Entre los despidos no figuran personal del directorio, quienes representan entre el 20% del presupuesto asignado a salarios. Cada director gana en promedio 200,000 dólares anuales más conductor y secretaria, más un asesor con un salario de $80,000 al año. Se buscó la opinión de la directora de Honduras ante el BCIE, Belinda Martínez, pero no respondió la consulta. Cada uno de los 15 países socios nombra un director.