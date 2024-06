Alto costo de materia prima amenaza la producción de chocolate en Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. -El aumento del precio del cacao, el azúcar y otros ingredientes han puesto en jaque a pequeños emprendedores dedicados a la elaboración de chocolate en Honduras.

Ariel Castellanos, un chocolatero artesanal que ha capitalizado fama en el Bazar del sábado, organizado en Expocentro por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), está preocupado por el imparable aumento del precio de la materia prima lo cual eleva sus costos de producción de las barras que comercializa en San Pedro Sula.

“En mi caso, yo compro la materia prima que sigue subiendo de precio. El aumento del precio de la materia prima me afecta si quiero mantener la calidad. Tendré que subir el precio entre L5 y L10 de los chocolates que vendo”, relató

Aseguró que durante este año ha subido la materia prima cuatro veces.

“El chocolatero que me vende la cocoa me dijo que no me la dará al mismo precio de meses anteriores porque ha subido demasiado. Ahora me la vende más cara”, explicó.

Castellanos creó una pequeña empresa denominada Cacao Chocolatería Boutique. Con otros chocolateros artesanales, él tiene un pequeño establecimiento en el edificio Metropark, ubicado en barrio Los Andes de San Pedro Sula, donde busca captar la atención de más clientes locales y turistas que circulan por la zona.

“Yo vendo una variedad de chocolates con diferentes precios, desde L15 hasta una caja de L1,200 o L1,300. Las barras de chocolate que más vendo son las decoradas, las compran hondureños que viajan y los llevan a los amigos o familiares. También les vendo a extranjeros. Los chocolates que producimos en Honduras son mejores que los importados”, afirmó.

Recordó que Honduras exporta cacao y regresa como producto final, con más grasa y con menos del 40% de cacao. “Yo fabrico chocolates con el 50%, al 70%, 80%, 90% y puro”, dijo.

En Ocotepeque, por ejemplo, producen el Chocolatepeque; en el Lago de Yojoa, La Joya del Lago; en San Pedro Sula, Balti; y en La Ceiba, Docacao, entre otras marcas creadas por familias y cooperativas que producen cacao o compran la materia prima para fabricar una diversidad de productos que, inclusive, exportan en pocas cantidades a diversos países.