Sin inversión, el plan de rescate sería insostenible  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La meta de los interventores de la Empresa Energía Honduras (EEH) es reducir las pérdidas en un 6% en un año, lo que posiblemente las bajaría desde un 32% a 26%.



Anunciaron que lo harán por el lado de las pérdidas no técnicas, es decir del hurto de la energía. Sin embargo, no mencionaron cuál es el programa de inversiones que destinarán para que el plan sea sostenible en el tiempo.



Lo cierto es que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) acumula una deuda de 70,000 millones de lempiras y pierde más de 32% de la energía, todo esto mantiene en rojo las cifras de la estatal eléctrica.



En ese sentido, el plan de los interventores parece “ambicioso” de acuerdo con el experto en energía, Salomón Ordóñez. A criterio de Ordóñez, la pregunta es ¿cómo lo conseguirán? Aunque los interventores han anunciado que llegaron a un acuerdo EEH para llevar un plan conjunto de reducción de pérdidas no técnicas.



Para representantes del sector privado, el plan puede ser posible en el primer año, pero no sería sostenible.



Recuerdan que en la gestión de Rixi Moncada en la ENEE se logró, anduvo el ejército cortando luz, pero al siguiente año volvió a subir el nivel de pérdidas. “Si no hay inversiones en líneas, transformadores, medidores, prepago, no habrá un avance sostenible”, afirmó el gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera.



Advierte que de no tomar decisiones en los próximos cuatro años la crisis financiera de la ENEE se volverá insostenible para el Estado de Honduras, ya que las deudas tienen que ser pagadas con préstamos que solicita el gobierno a entes internacionales.



