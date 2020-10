Ramón Lara: “El juzgado debió ordenar que se suspendiera la titulación”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ramón Lara, director del Instituto Nacional Agrario (INA), explicó a EL HERALDO que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad en la demanda que pesa en la ENEE por indemnización de tierras a propietarios donde se construyó el proyecto hidroeléctrico Patuca III.



El funcionario reconoció que había un proceso legal sobre las tierras, donde el INA las reclamaba como propiedad del Estado, pero que durante se extendió el litigio no había prohibición para emitir títulos de propiedad, por lo que las autoridades en esos años titularon con normalidad.



“No tenemos ninguna responsabilidad porque los títulos fueron emitidos antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, argumentó.



En descarga del proceso de titulación realizado para Patuca III donde se indemnizó a personas que no tenían legitimidad de las tierras comentó que no fue una tarea realizada por sus empleados.



“El trabajo catastral lo hizo el Instituto de la Propiedad (IP) y ahí se puede determinar la naturaleza jurídica, no teníamos ninguna prohibición”.

Lara recordó que todo lo relacionado con Patuca III, títulos de propiedad e indemnizaciones fue ordenado mediante decretos que ellos debían acatar en ese momento.



“Estábamos cumpliendo con un decreto legislativo que nos ordenaba la titulación pero que el trabajo previo lo hizo el IP, pero no los podemos juzgar por la naturaleza jurídica que eran tierras nacionales y ejidales, no había fallo”.



Aseguró que según lo que le asesoraron sus abogados, “durante el litigio no había ninguna prohibición, lo más sano hubiera sido hacer una acción precautoria para proteger los intereses del Estado y me imagino que tuvo que haber sido el juzgado que ordenara suspender la titulación, pero no lo recibimos”.



Lara aseguró que desde que conocieron la sentencia de la CSJ “no volvimos a titular en esas tierras, eso fue en mayo de 2011, las personas que se indemnizaron no tienen ningún problema, sus títulos estaban válidos y todos recibieron su dinero, hay algunos que no se han indemnizado”.

El director enfatizó que “no sabemos cómo la Corte pudo determinar que son dueños de todos los sitios, el problema fue haberle dado validez a ese título de propiedad y acreditarlos como legítimos propietarios, ahora el Estado estaría pagando doble indemnización porque se pagó a las personas para construir la represa y con la demanda podría volverse a pagar”.