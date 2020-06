Miriam Guzmán deja la coordinación de la Junta Interventora de la ENEE

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Miriam Guzmán confirmó este lunes que ya no es la coordinadora de la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



De acuerdo con la ministra del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Gabriel Perdomo quedará a cargo de la junta en compañía de Yanuario Hernández.

LEA: Sin definirse el plan para verificar medidas de reapertura inteligente



"Ambos son profesionales de gran nivel. A ellos les ha tocado estar al frente de la institución. El éxito de una institución es la solidez con la que se conforme los diferentes equipos de trabajo", dijo Guzmán a HRN.



De igual manera, informó que el motivo de su salida se debe a que "yo estuve mal de salud. Eso no me permitía estar al 100 por ciento. Me vi en la necesidad de someterme a una intervención quirúrgica y aún estando recién operada tuve que estar haciendo actividades".

VEA: Centros comerciales abrirán sus tiendas en la Fase 2 de reapertura inteligente



La ministra aseguró que a pesar de realizar trabajo en casa ya no podía seguir.



"Esta fue la razón por la que yo tuve que recuperarme. La verdad es que acá les gusta crear teorías conspirativas", dijo sobre los rumores sobre su salida.