Banco Interamericano de Desarrollo no financiará la generación de energía en Honduras

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una mala noticia para los desarrolladores privados de proyectos de generación de energía renovable y térmica de Honduras.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su representante en el país, Eduardo Almeida, dijo que no financiarán el sector de generación de energía.

¿Por qué? Almeida justificó que todo proyecto que signifique un alto riesgo de impacto social o ambiental no lo financiarán. Explicó que el BID no puede apoyar financieramente proyectos por cuestiones como el medio ambiente, entre ellos las plantas con carbón.

“Proyectos que tengan riesgo desde el punto de vista social ambiental y que tengan precios elevados nosotros también no vamos a financiar”.

Subrayó que “proyectos que tengan precios que no sean sostenibles tampoco vamos a financiar”. En este último punto agregó que aquí no es tanto la naturaleza del negocio sino un asunto financiero, ya que el flujo de caja (de la ENEE) no se sostiene y los precios no se sostendrán.

El representante del BID en Honduras cuestionó los altos precios que se contrataron las plantas solares, de las que 12 llegan a 18 centavos de dólar por kilovatio hora al otorgarles un incentivo de tres centavos de dólar, mayor que lo que se paga en otros países.

La ENEE contabiliza 185 contratos aprobados en el pasado, con una capacidad instalada de 4,022.8 megavatios que no se han ejecutado.

Apoyo financiero

Almeida dijo que los proyectos de generación que puede financiar el BID son los de tecnología geotérmica, con precios sostenibles y que tienen un bajo impacto social ambiental.

También hay represas hidroeléctricas a las que otorgarán préstamos por no tener riesgos.

Subrayó que “vamos a entrar de manera muy selectiva en proyectos que tengan estas tres condiciones: flujo de caja que sean sostenibles (tarifas), que tengan bajo riesgo de impacto ambiental y que tengan bajo riesgo de impacto social”. El entrevistado dijo que son 140 megavatios los que se pueden financiar en el país.

El financiamiento al sector privado es atendido por Invest BID, conocida hasta noviembre de 2017 como la Corporación Interamericana de Inversiones (CII).