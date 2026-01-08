Arboleda habla del problema en su pierna, por qué se quedó en Olimpia y mensaje a Marathón

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia nuevamente se coronó campeón en la Liga Nacional de Honduras tras vencer a Marathón en la gran final del torneo Apertura 2025. Los Albos vencieron por un global de 3-2 al Monstruo Verde, con un tanto incluido de Yustin Arboleda en la ida disputada en el Estadio Olímpico. El delantero colombiano nacionalizado hondureño se mostró emocionado luego de ganar un nuevo título con el "Rey de Copas" y dio palabras de agradecimiento tras hacerse presente nuevamente con una anotación en estas instancias del torneo catracho.

Arboleda nombró primeramente a Dios por el momento que vive en su carrera e hizo confesión sobre los regaños que le hace su esposa. Además, respondió sobre la actualidad de su exequipo, Marathón y contestó a lo que muchos lo tildaban como "merecido a ganar el título". El atacante que firmó el 2-2 en la ida, acaba de renovar con el Olimpia y aun así, ya tiene la mente puesta en un nuevo campeonato por el peso de la camiseta. Arboleda también aprovechó para hablar sobre los sacrificios que les toca como jugadores, y que el aficionado no ve.

-- Declaraciones -- Como disfruta de esta copa: "Agradecerle a Dios por la bendición de podernos dar un título más, creo que no soy yo, la gracia de Dios que siempre honra a quien le honra. Ha sido un semestre muy difícil, con muchos altos y bajos, nos deposita en nueva final y nos da la bendición de poder ganarla". Campeones en Liga Nacional: "Contento, para eso nos preparamos. La mayor satisfacción que uno puede sentir como jugador es saber que comienzas una temporada y cuando llegas a este tramo, te sientes con la satisfacción de que cumpliste con el objetivo. Ahora a descansar, tratar de recuperarnos a los pocos días y ya comenzar a prepararnos".

¿Qué pasó con tu pierna? "Sentí un pequeño estirón, esperamos en Dios que no sea grave y que nos podamos recuperar". Muchos decían que Marathón merecía ser campeón: "Hizo un gran semestre, al final fuimos los dos equipos más parejos del campeonato y hoy en la final se reflejó, tampoco fue que le pasamos por encima. Sabemos que se iba a definir por detalles, y nos tocó a nosotros, creo que Marathón hizo un gran trabajo, pero en el fútbol uno de los dos tiene que ganar".