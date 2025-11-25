Xabi Alonso: "Hay que saber convivir con estas situaciones. No estamos contentos"

Madrid, España.- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, pidió "respeto" para sus jugadores, descartó que le estén 'haciendo la cama', y en vísperas del duelo europeo en Atenas ante Olympiacos, les pidió que pongan el foco en el partido sin atender al "ruido externo" por la mala dinámica de resultados. "Hay que tener mucho respeto por los jugadores y por cómo se preparan. No voy a hablar de eso", respondió al ser preguntado de forma directa en la sala de prensa del estadio del Olympiacos si algún futbolista puede intentar forzar la salida del técnico, por lo que se dice de Vinícius Jr.

"Sé lo que es el vestuario, los momentos que tienes que pasar y tienes que convivir con el ruido externo. Lo intentamos hablar y manejar porque son situaciones que se presentan en este club y no nos tienen que hacer perder el foco de lo que realmente es importante para nosotros. Podemos controlar cómo entrenamos, cómo nos relacionamos y cómo sabemos pasar estos momentos con resultados que no son los deseados. Sabemos las consecuencias que tienen, pero que no nos saquen del camino que queremos", añadió. Xabi reconoció el mal momento por el que atraviesa el Real Madrid, tras caer ante el Liverpool en la Liga de Campeones y empatar frente a Rayo y Elche en LaLiga, pidió tiempo y expuso algunas de las razones futbolísticas.

"Es un proceso. Todo cambio necesita un tiempo. Todo proceso no sucede inmediato y si miramos los últimos tres partidos, hay cosas que no me han gustado y las hemos hablado tras analizarlas. Pero si miramos más atrás, hemos hecho cosas buenas. Vamos a intentar tirar de ese hilo de intensidad, de calidad de juego colectivo que nos ha dado un buen nivel para ganar partidos. No hemos sido constantes en algunas fases, con y sin balón, y por eso hemos tenido malos partidos", analizó. No ocultó el técnico tolosarra que sus jugadores necesitan volver a sentir "el sabor de la victoria", y para ello, apuntó que deben de tener "concentración" y "jugar bien" ante Olympiacos. "Necesitamos un buen partido. A pesar de tener 9 puntos, es importante para la clasificación y queremos sumar más", indicó. En su trabajo como entrenador, reconoció Alonso que en un equipo como el Real Madrid es tan importante el conocimiento táctico como la gestión del vestuario: "Es un proceso que tiene curvas que hay que saber tomarlas bien. En cualquier equipo y en el Real Madrid es fundamental", opinó.