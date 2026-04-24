Walter, el hijo del "Pery" Martínez que sueña con continuar el legado de su padre

Tegucigalpa, Honduras.- Los ojos de Julián Martínez solo reflejan el orgullo y la alegría por cumplir el sueño de portar la camisa cinco estrellas, esa que su padre, Walter "Pery" Martínez (QDDG), vistió con amor por muchos años y con la que alcanzó grandes éxitos. El hijo del exseleccionado nacional fue convocado por primera vez a un equipo patrio y para él “se siente otra vibra ya estando aquí en el país”. El chico de 17 años contó a los micrófonos de EL HERALDO lo que sucedió en su hogar cuando recibió el citado a la Sub-17 de Honduras que se prepara para el Mundial de Qatar en noviembre.

Martínez recuerda a su padre como “el mejor papá del mundo”, pero tiene claro que hizo su historia y ahora le tocó escribir a él sus propios renglones de su libro. Es delantero como lo fue su progenitor y actualmente juega en el Boston Bolts de la MLS Next en Estados Unidos. El nacido en Boston, Estados Unidos, reveló que debe aprender a bailar punta para celebrar sus goles, se refirió a su aspiración por estar en la Copa del Mundo de Qatar y sorprendió al mencionar a su jugador favorito.

La entrevista con Julián Martínez

¿Cómo estás viviendo este sueño de vestir la camisa de Honduras? Cuando nací en Estados Unidos solo quería jugar al fútbol, pero no es como en Honduras. Aquí hay mucha pasión por el juego y por eso yo quise estar aquí. Se siente otra vibra ya estando aquí en el país. ¿Hace cuánto no venías a Honduras? Es la tercera vez que estoy aquí, pero solo había venido a pasear y a visitar la familia, nada de jugar al fútbol. Recuerdo que la última vez que vine fue como hace tres años cuando entregué a mi papá. ¿Qué te parece Honduras? Es muy hermoso. Bailar punta, comer baleadas, pollos chucos, las playas, lo bonito del fútbol. ¿Puedes bailar punta? No (risas). Soy duro. Mi papá celebraba bailando y yo estoy aprendiendo de eso. ¿Cómo te has sentido ya estos días acá con el grupo, en las instalaciones y todo? Yo estaba muy nervioso porque era mi primera vez, pero ya estoy relajado y muy contento. Ya quiero jugar contra Costa Rica, Me siento al 100% y entreno al 100%. Julián, cuando te dan la noticia de que Honduras te convocó para este campamento, ¿Qué pasó por tu cabeza? Yo estaba gritando con mi mamá, le dije a todos mis amigos de la escuela, "¡Hey! Me convocaron a la Selección de Honduras”. Yo estaba muy orgulloso de eso. ¿Sueñas con meter tu primer gol pronto con la camisa de Honduras? Sí, ojalá pase pronto. Tengo la fe en Dios que sucederá algún día. Yo estoy aquí porque Edil Pavón me vio en un torneo en Arizona, después de eso recibí mi primer llamado. Trabajé muy duro para que este momento llegara en mi carrera. ¿Qué consejos te ha dado tu familia luego de la convocatoria? Me dicen que la historia de mi papá ya está y ahora yo tengo que hacer lo mío. Nos parecemos mucho, pero somos diferentes personas y debo escribir mi libro. Ya estás aquí, ¿te ilusiona ir al Mundial Sub-17? Sí, me lo imagino. Ojalá que pase y voy a trabajar muy fuerte y teniendo la fe en Dios. ¿Cómo recuerdas a tu padre? El fue una gran persona en mi vida y para mí el mejor papá del mundo. Mi papá me decía que no tuviera miedo a la hora de jugar, que metiera pata y que me divirtiera

¿Miras videos de él todavía? Sí, todos los días. Yo me acuesto en mi cuarto viendo los videos de las jugadas de mi papá. ¿Qué es lo que más te sorprendía de tu papá en lo futbolístico? Él era chaparrito, pero brincaba como nunca. Hizo muchos goles de cabeza, de chilena. No sé cómo lo hacía. Para tu papá la Selección de Honduras era muy importante. ¿Sientes ese mismo amor? Sí, se siente mucho amor por el país, por la Selección, por la gente. Yo quiero dar siempre el 100%. ¿Qué momento o historia no olvidas junto a tu papá? Cuando hizo una chilena en China. Yo estaba gritando y él salió corriendo como loco. Él era muy pequeño, pero no sé cómo lo hacía. ¿A qué jugador de la H admiras? A Luis Palma. Yo tengo un entrenador en Boston y él es muy fan del Celtic y Palma jugó para el Celtic.