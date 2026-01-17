  1. Inicio
Vinícius Jr y Bellingham, los más silbados por los aficionados de Real Madrid en el Bernabéu

La afición ha mostrado su enojo a los jugadores del Real Madrid desde la llegada del autubús, calentamiento y durante el partido contra Levante

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 07:45
El Real Madrid llega de perder la Cupercopa de España y de ser eliminados de la Copa del Rey.

Madrid, España.- La afición del Real Madrid recibió este sábado a su equipo, tras perder la final de la Supercopa de España y ser eliminados en octavos de final de Copa del Rey contra el Albacete, con sonoras pitadas, de las que el brasileño Vinícius Junior y el inglés Jude Bellingham se llevaron la parte más intensa, y con pañolada a los futbolistas.

Desde la salida de los futbolistas al calentamiento, aún con un Bernabéu sin el aforo previsto para el partido, ya se escucharon los primeros pitos, incrementados durante el anuncio en megafonía del once titular.

En ese momento, a pesar del alto volumen de la megafonía, los pitos se impusieron e incrementaron con dos nombres: Vinícius, quien también fue silbado durante el encuentro con especial hincapié, y Bellingham.

Por su parte, el nombre de Álvaro Arbeloa, en su primer partido en el Bernabéu tras ser anunciado como entrenador del Real Madrid el pasado lunes en sustitución de Xabi Alonso, no tuvo un calado especial en la pitada.

Además, justo antes de comenzar un encuentro en el que se extendieron los pitos, y ya sin el himno en la megafonía, la pitada pasó a un primer plano y se vieron pañuelos en la grada como signo de desaprobación.

Un recibimiento hostil del que tampoco se libró Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien escuchó gritos por una parte de la afición, muy lejos de ser mayoritaria, pidiendo su “dimisión”.

