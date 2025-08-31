  1. Inicio
¡Vergonzoso! Luis Suárez escupe a miembro del Sounders tras perder la final de la Leagues Cup

Varios jugadores del Inter Miami se comportaron de manera vergonzosa tras perder la final ante Seattle Sounders

  • 31 de agosto de 2025 a las 20:58
¡Vergonzoso! Luis Suárez escupe a miembro del Sounders tras perder la final de la Leagues Cup

Momento donde el uruguayo Luis Suárez escupe al miembro del Seattle Sounders.

Foto: Captura de pantalla

Seattle, EE UU.- Un acto vergonzoso cometió Luis Suárez, delantero del Inter Miami, en la final de la Leagues Cup al escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras perder el duelo.

Seattle se coronó campeón del certamen con marcador de 3-0 y luego del encuentro hubo altercados entre miembros de ambos equipos.

Seattle Sounders venció al Inter Miami de Messi y se coronó campeón de la Leagues Cup

Tras el pitazo final, Luis Suárez fue a encarar a un integrante del equipo campeón, llegando a escupirlo y generando indignación en todo Seattle y en redes sociales.

De inmediato se pidió en redes un castigo ejemplar para el uruguayo por el repugnante acto que cometió.

Los Seattle Sounders arrollaron por 3-0 este domingo al Inter Miami en el estadio Lumen Field de Seattle en la final de la Leagues Cup y dejaron a Leo Messi sin el que sería su tercer título en el fútbol estadounidense.

Los goles de Osaze De Rosario, en la primera mitad, y de Alex Roldán y Paul Rothrock, en la segunda, castigaron la falta de pegada del Inter Miami, que tuvo dos oportunidades claras para igualar el momentáneo 1-0, con Messi y Tadeo Allende.

En calidad de finalista, el Inter Miami, campeón de la Leagues Cup en 2023, disputará igualmente la Liga de Campeones de la Concacaf en 2026, al igual que los Sounders.

Este domingo también se disputó en Los Ángeles la final para el tercer y cuarto puesto, ganada 2-1 por los Galaxy contra el Orlando City.

