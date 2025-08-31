¡Vergonzoso! Luis Suárez escupe a miembro del Sounders tras perder la final de la Leagues Cup

Seattle, EE UU.- Un acto vergonzoso cometió Luis Suárez, delantero del Inter Miami, en la final de la Leagues Cup al escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras perder el duelo. Seattle se coronó campeón del certamen con marcador de 3-0 y luego del encuentro hubo altercados entre miembros de ambos equipos.

Tras el pitazo final, Luis Suárez fue a encarar a un integrante del equipo campeón, llegando a escupirlo y generando indignación en todo Seattle y en redes sociales. De inmediato se pidió en redes un castigo ejemplar para el uruguayo por el repugnante acto que cometió.