Seattle Sounders venció al Inter Miami de Messi y se coronó campeón de la Leagues Cup

Chicago, Estados Unidos.- Los Seattle Sounders arrollaron por 3-0 este domingo al Inter Miami en el estadio Lumen Field de Seattle en la final de la Leagues Cup y dejaron a Leo Messi sin el que sería su tercer título en el fútbol estadounidense.
Los goles de Osaze De Rosario, en la primera mitad, y de Alex Roldán y Paul Rothrock, en la segunda, castigaron la falta de pegada del Inter Miami, que tuvo dos oportunidades claras para igualar el momentáneo 1-0, con Messi y Tadeo Allende.
En calidad de finalista, el Inter Miami, campeón de la Leagues Cup en 2023, disputará igualmente la Liga de Campeones de la Concacaf en 2026, al igual que los Sounders.
Se jugó en un ambiente de fiesta en Seattle, donde el cantante Mario Bautista animó la ceremonia prepartido al entonar el himno de la Leagues Cup.
Por las gradas del Lumen Field había decenas de pancartas de Messi, pero miles de aficionados de los Sounders hicieron sentir en casa a sus jugadores.
Y se notó al comienzo del choque con unos Sounders agresivos, que jugaron mucho por las bandas, encomendados a la chispa de De La Vega y también al involucramiento de los laterales.
De Rosario, el máximo artillero de los Sounders en esta Leagues Cup, avisó dos veces al portero Óscar Ustari en los primeros diez minutos y la defensa local agredió en todas las posiciones a un Messi que sufrió para encontrar espacios para liberar su zurda.
Y la presión de Seattle tuvo premio en el minuto 26, cuando Alex Roldán colgó un perfecto centro desde la banda derecha que De Rozario envió al fondo de las mallas de cabezas para dar ventaja a su equipo.
Fue el premio al empuje de los verdes, que también pudieron regresar a los vestuarios con doble ventaja, de no repeler el poste un remate de Jesús Ferreira.
El descanso le vino bien al Inter Miami para reorganizar ideas y el equipo de Mascherano encerró a los Sounders en su mitad de campo durante veinte minutos en la reanudación. Pero le faltó pegada.
Messi tuvo una ocasión inmejorable tras un gran pase de Suárez dentro del área, pero remató con demasiada potencia y el balón terminó alto cuando apenas habían pasado cuatro minutos en la segunda mitad. Diez minutos después, Suárez volvió a inventar una línea de pase espectacular para liberar a Tadeo Allende, solo ante el meta.
El delantero abrió demasiado el disparo de pierna derecha y el balón terminó fuera. Fue un golpe psicológico para el Inter Miami, que empezó a pagar el desgaste de energías y a conceder espacios al contragolpe a los Sounders.
Ustari mantuvo con vida al Inter Miami con un milagro en un mano a mano con Paul Rothrock en el 73, pero su equipo no tuvo fuerzas para encontrar el gol.
En el minuto 82, los hombres de Mascherano pidieron penalti por un toque con una mano de Kalani Kossa-Rienzi en el área, pero el jugador de Seattle tenía el brazo muy pegado al cuerpo. Y, en la acción siguiente, el marfileño Georgi Minoungou fue derribado en el área por Yannick Bright. El árbitro no dudó en pitar la pena máxima que Roldán transformó con seguridad para el 2-0.
En un ambiente de fiesta en el Lumen Field, los Sounders cogieron confianza y pusieron la guinda a su noche con el definitivo 3-0 de Rothrock.
Este domingo también se disputó en Los Ángeles la final para el tercer y cuarto puesto, ganada 2-1 por los Galaxy contra el Orlando City.
-----------------------------------------
ALINEACIONES COlleNFIRMADAS
SEATTLE SOUNDER: Andrew Thomas; Álex Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen; Reed Baker-Whiting; Obed Vargas, Cristian Roldán; Paul Rothrock, Jesús Ferreira, Pedro De la Vega; Osaze De Rosario.
INTER MIAMI: Oscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Lionel Messi y Luis Suárez.
PREVIADEL PARTIDO
Leo Messi liderará este domingo al Inter Miami en la final de la Leagues Cup contra los Seattle Sounders, en una cita fijada en el estadio Lumen Field de Seattle que puede entregar al argentino el tercer título de su carrera con el equipo estadounidense.
"Ambos llegaron a la final por méritos propios. Tuvieron un camino perfecto. Ambos son protagonistas siempre, en el Este y en el Oeste, con planteles muy bien dirigidos. Para el Inter Miami será el primer partido de visitante, y va a ser en pasto sintético", dijo a EFE Víctor Guevara, vicepresidente de competencia de Leagues Cup.
"Será una gran final, llena de emociones, con un Messi que regresó en gran forma y será un evento espectacular para todos los aficionados", añadió.
Messi ya conquistó la Leagues Cup de 2023, a los pocos meses de llegar a la MLS, y el curso pasado ganó el Supporters' Shield al mejor equipo de la temporada regular de la liga estadounidense.
El argentino llevó de la mano al Inter Miami hacia la final con un doblete decisivo para remontar al Orlando City en las semifinales del pasado miércoles.
En el derbi de Florida, el Orlando estuvo arriba 1-0 en el marcador hasta el minuto 77, pero dos goles de penalti de Messi, el último de los cuales en el añadido, entregaron a los hombres de Javier Mascherano el billete para la final.
Messi reaparición por todo lo alto tras unas semanas complicadas, en las que se había perdido el duelo de cuartos de final de la Leagues Cup contra Tigres y el de la MLS contra el DC United por una lesión muscular sufrida el 2 de agosto contra el Necaxa mexicano.
Sin Messi, fue el uruguayo Luis Suárez en dar la cara para el Inter Miami, con un doblete clave para decidir el duelo contra Tigres.
En esta temporada, Messi anotó 19 goles en la MLS, cinco en la Liga de Campeones de CONCACAF, uno en el Mundial de Clubes FIFA, y lleva dos en la Leagues Cup.
En frente, el Inter Miami tendrá a unos Sounders que tumbaron a Los Ángeles Galaxy en las semifinales con protagonismo argentino de Pedro De La Vega, quien metió un gol en la victoria por 2-0. De La Vega lleva ya tres goles en este torneo.
Los Sounders llegan a la cita con el Inter Miami en forma, tras una Leagues Cup en la que ganaron cuatro de los cinco partidos disputados, con trece goles a favor y solo dos en contra.
En su camino hacia la final, dejaron fuera al Puebla mexicano en los cuartos de final, al certificar el decepcionante rendimiento de la Liga MX en esta edición.
La final se jugará en Lumen Field, con capacidad para 68.000 espectadores y con comienzo a las 17.00 hora del Oeste de Estados Unidos. Antes, se disputará la final por el tercer y cuarto puesto, entre Galaxy y Orlando.
DATOS DEL PARTIDO
Estadio: Lumen Field (Seattle).
Hora: 5:00 de la tarde en el Oeste de Estados Unidos/6:00 de la tarde de Honduras y Centroamérica excpeto Panamá (7:00).
Transmite: MLS Season Pass (Apple TV), TUDN, Televisa, Univisión.