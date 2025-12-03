Athletic vs Real Madrid EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido HOY y alineaciones

Bilbao, España .- Real Madrid expone la crisis, en la que le han instalado tres empates ligueros consecutivos y la pérdida del liderato, en San Mamés, ante un Athletic Club que empezó a reaccionar -ganando en la última jornada al Levante en Valencia-, en una temporada que no le va como quería.

Fue una victoria de alivio para el Athletic, al que le espera una semana con un calendario temible, con las visitas seguidas a 'La Catedral' de Real Madrid, Atlético de Madrid y PSG. Y eso después de tres salidas consecutivas que inició recibiendo una goleada en el Camp Nou (0-4).

No obstante, los 'leones' reaccionaron ya en Praga siendo mejores que el local Slavia en el choque de Liga de Campeones, aunque no pasó del empate sin goles, y ratificaron esa mejoría en el Ciutat de Valencia con un 0-2 que reflejó con claridad su superioridad sobre el Levante.

En ese choque, no obstante, Ernesto Valverde perdió a Robert Navarro, uno de sus mejores jugadores en los últimos partidos, que se suma a otras bajas importantes en ataque como las de Oihan Sancet, sancionado, y los lesionados Iñaki Williams y Maroan Sannadi, éste una de las bajas de larga duración junto a Yeray Álvarez, Beñat Prados y Unai Egiluz.

Por contra, el técnico rojiblanco recupera a Aymerc Laporte y a Iñigo Ruiz de Galarreta, dos jugadores capitales en la iniciación del juego bilbaíno. A ambos se les espera en el equipo titular como parejas de Dani Vivián y Mikel Jauregizar en el centro de la defensa y en el doble pivote, a pesar del buen momento de Aitor Paredes y el joven Alejandro Rego.

Los laterales dependerán del estado de Yuri Berchice, que el lunes se retiró del entrenamiento con molestias físicas. Si está recuperado es indiscutible en el lateral izquierdo. En el derecho Iñigo Lekue se ganó ante el Levante seguir siendo titular. Si Yuri no llega, el propio Lekue es uno de los candidatos a suplirle, junto a Adama Boiro. Si Lekue juega en la izquierda, dejaría un hueco para el regreso al once de Andoni Gorosabel en el derecho.

Y en ataque, ante las bajas, parece claro que jugarán Alex Berenguer y Nico Williams en las bandas, Unai Gómez de media punta y Gorka Guruzeta como delantero centro. Aunque en el caso de Nico habrá que ver cómo se encuentra de la pubalgia que arrastra y de la que tanto él como todo el entorno rojiblanco, e incluso la selección española, están pendientes antes de todos los partidos.

El Real Madrid, obligado a reaccionar

El equipo de Xabi Alonso se ha desplomado lejos del Santiago Bernabéu. La gira de partidos por acoger un encuentro de la NFL en su estadio han desatado el momento de mayor irregularidad desde la llegada del técnico tolosarra. Tan solo 3 puntos de los 9 últimos en LaLiga dan forma a una mala dinámica que, extendiéndola a competición europea, deja un solo triunfo en los cinco últimos partidos.

Tras empatar ante Rayo Vallecano, Elche y Girona, equipos en otras luchas bien distintas a las del Real Madrid en LaLiga, la obligación aparece en San Mamés, un estadio de fuertes emociones. Xabi Alonso necesita reforzar su figura con un triunfo convincente, ya con un duelo señalado en el calendario a la vuelta de la esquina, el pulso con el Manchester City de Pep Guardiola.

Las dudas sobre la gestión de la plantilla aparecen en los momentos de malos resultados y San Mamés irrumpe como un estadio en el que Xabi Alonso debe dar un golpe de entrenador. Tomar decisiones sin mirar los nombres, dado el bajo rendimiento de varios jugadores a los que el técnico no logra conducir a su mejor nivel.

La opción de regresar a defensa de cinco, con tres centrales y dos carrileros irrumpe. La de situar a Fede Valverde en el lateral derecho por Trent. Introducir retoques en un centro del campo que no produce fútbol. Aspectos que pasan por la cabeza de Xabi Alonso, que debe tomar decisiones en un momento en el que siente apuntado por los focos.

Recupera a Raúl Asencio, baja en Girona por un virus que provocó una gastroenteritis, y tendrá que decidir si regresa directo al once o sostiene la experiencia de la pareja Militao-Rüdiger, con Dean Huijsen lesionado. Tampoco estarán David Alaba ni Dani Carvajal en una defensa que vuelve a mermar con otra lesión muscular de Ferland Mendy. Carreras recuperará la titularidad en el lateral izquierdo y en el centro del campo entre Camavinga y Ceballos se jugarán una plaza, si sostiene la dupla Güler-Bellingham con un rendimiento bajo sospecha.