Victoria derrota a Génesis y logra su segundo triunfo tras 18 jornadas en el Apertura

La Ceiba, Honduras.- El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continúa dejando grandes momentos en el fútbol hondureño, y la jornada 18 ofreció un duelo intenso en el estadio Ceibeño entre Victoria y Génesis PN. La Jaiba Brava logró imponerse 2-1, consiguiendo un triunfo que cortó una racha negativa de varios partidos sin ganar en el torneo. Desde el inicio, Génesis PN mostró hambre de triunfo y rápidamente tomó ventaja. Apenas al minuto 6, William Moncada aprovechó un error en la salida de Victoria para abrir el marcador y poner a su equipo adelante.

Los primeros veinte minutos fueron de ida y vuelta, con ambos equipos buscando el control del balón y generando oportunidades de peligro. La disputa se mantuvo intensa, reflejando la urgencia de ambos clubes por sumar puntos en esta fase del campeonato. Victoria reaccionó y comenzó a imponer su ritmo, encontrando la recompensa al minuto 24. Wisdom Quaye aprovechó un balón dentro del área para empatar el encuentro, devolviendo la esperanza a los locales y nivelando las emociones antes del descanso.