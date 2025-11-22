Victoria derrota a Génesis y logra su segundo triunfo tras 18 jornadas en el Apertura

La Ceiba, Honduras.- El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continúa dejando grandes momentos en el fútbol hondureño, y la jornada 18 ofreció un duelo intenso en el estadio Ceibeño entre Victoria y Génesis PN. La Jaiba Brava logró imponerse 2-1, consiguiendo un triunfo que cortó una racha negativa de varios partidos sin ganar en el torneo.
Desde el inicio, Génesis PN mostró hambre de triunfo y rápidamente tomó ventaja. Apenas al minuto 6, William Moncada aprovechó un error en la salida de Victoria para abrir el marcador y poner a su equipo adelante.
Los primeros veinte minutos fueron de ida y vuelta, con ambos equipos buscando el control del balón y generando oportunidades de peligro. La disputa se mantuvo intensa, reflejando la urgencia de ambos clubes por sumar puntos en esta fase del campeonato.
Victoria reaccionó y comenzó a imponer su ritmo, encontrando la recompensa al minuto 24. Wisdom Quaye aprovechó un balón dentro del área para empatar el encuentro, devolviendo la esperanza a los locales y nivelando las emociones antes del descanso.
En la segunda mitad, La Jaiba Brava salió decidida a llevarse los tres puntos. Al minuto 50, Juan García apareció en el momento justo para empujar un balón dentro del área y darle la ventaja definitiva a Victoria, desatando la alegría de la afición ceibeña.
Génesis PN buscó la igualdad hasta el final, pero no logró superar la defensa local. Con esta victoria, Victoria rompe su racha negativa y suma su primer triunfo en el remodelado estadio Ceibeño, aunque todavía se mantiene en el último lugar de la tabla con ocho unidades, dejando claro que el camino hacia la salvación será arduo.
Alineaciones
Victoria: Michaell Perelló, Wisdom Quaye, Fabricio Silva, Pablo Cacho, Ángel Barrios, Walter Martínez, Carlos Matute, Allan Banegas, Samuel Card, Segunda Granja y Juan García.
Génesis: Dayan Rodríguez, Juan Riasco, Jonathan Paz, Ismael Santos, Gabriel Araújo, Héctor Castellanos, Edwin Maldonado, Kevin Pérez, Juan Pérez, William Moncada y Ángel Tejeda.