Victoria en problemas; enfrenta tres demandas y recibiría duras sanciones

La Ceiba, Honduras.- El Victoria atraviesa un nuevo problema administrativo luego de que este jueves fueran remitidas a la Comisión de Disciplina tres resoluciones en su contra por incumplir con las obligaciones establecidas por el Tribunal Nacional de Arbitraje de Fútbol (TNAF). El conjunto jaibo no hizo efectivo el pago de las demandas dentro del plazo correspondiente, por lo que los casos avanzaron a una nueva instancia disciplinaria.
Las tres resoluciones corresponden a demandas presentadas por integrantes que tuvieron relación con la institución. Una de ellas es la del preparador físico Andrés Cano, quien reclama el pago de 4,000 dólares, mientras que la segunda corresponde al también preparador físico Eduardo Martínez, con una obligación de 5,000 dólares.
El tercer caso corresponde al futbolista Yimi Francisco Pérez, cuya demanda asciende a 179,000 lempiras. Al no cumplir el Victoria con lo ordenado por el Tribunal Nacional de Arbitraje, las tres resoluciones fueron remitidas a la Comisión de Disciplina, organismo que ahora deberá analizar la situación y determinar las medidas que correspondan de acuerdo con la normativa vigente.
De acuerdo con la explicación brindada por un abogado del TNAF, el escenario podría complicarse para el conjunto ceibeño si persiste el incumplimiento de las obligaciones económicas. La Comisión de Disciplina tiene la facultad de aplicar sanciones deportivas para presionar al club a cumplir con las resoluciones emitidas por el Tribunal Nacional de Arbitraje.
Entre las posibles medidas se encuentra la pérdida de puntos, una sanción que podría tener un impacto directo en la campaña deportiva del Victoria. También existe la posibilidad de que se le prohíba realizar transferencias o inscribir nuevos jugadores mientras no haga efectivo el pago de las cantidades establecidas en las resoluciones.
El panorama más delicado para el Victoria sería una eventual pérdida de categoría, aunque esta y las demás sanciones dependerán del procedimiento que siga la Comisión de Disciplina y de las determinaciones que adopte ante el incumplimiento. Por ahora, el club deberá buscar una solución a las deudas con Andrés Cano, Eduardo Martínez y Yimi Francisco Pérez para evitar que el conflicto trascienda a consecuencias deportivas de mayor gravedad.