Victoria en problemas: 14 demandas por deudas sacuden al equipo del tiktoker Carlos Espina

La Ceiba, Honduras.- El Club Deportivo Victoria se ha convertido en uno de los equipos que más ha dado de qué hablar en los últimos meses en la Liga de Ascenso de Honduras, luego de ser adquirido por el tiktoker Carlos Eduardo Espina tras su descenso de la Liga Nacional. El influencer anunció en redes sociales que había saldado las deudas que arrastraba la institución y mostró importantes cambios en la administración, logística y organización del conjunto ceibeño.

Sin embargo, cuando todo parecía marchar viento en popa, una nueva situación pone en aprietos al histórico club de La Ceiba.

Victoria, en medio de un nuevo problema

En su estreno en el torneo Apertura 2026 de la Liga de Ascenso, la Jaiba Brava perdió 0-1 ante Vida en el derbi ceibeño. Posteriormente, en la segunda jornada, disputada este fin de semana, logró recuperarse con una victoria 3-1 sobre Municipal San Esteban. Pero, fuera de la cancha, Victoria enfrenta un escenario complicado. EL HERALDO conoció que el club mantiene 14 demandas en el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF), relacionadas con compromisos económicos pendientes con futbolistas que formaron parte de la institución. Entre los jugadores que han acudido a esta instancia se encuentran Wisdom Quaye, Fabricio Silva y Walter “Colocho” Martínez, quienes han procedido legalmente contra el conjunto ceibeño. De acuerdo con la información conocida por este rotativo, Carlos Eduardo Espina, presidente del Victoria, tiene conocimiento de los procesos, aunque hasta el momento no habría brindado una respuesta a los involucrados. Algunas de las audiencias comenzaron este lunes, mientras que otras se desarrollarán durante los próximos días. En los procesos participan los futbolistas que reclaman el pago de diferentes cantidades de dinero al club.

Jugadores reaccionan en redes sociales

La situación no ha pasado desapercibida entre los propios futbolistas. Pablo Cacho, actualmente jugador de Motagua y uno de los jugadores que reclama una deuda al Victoria, reaccionó en redes sociales con un comentario cargado de ironía.