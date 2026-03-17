Venezuela acaba con Estados Unidos y se corona campeón del Clásico Mundial de Béisbol

Miami, Estados Unidos.- Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del planeta tras vencer en Miami a la novena de Estados Unidos por 3-2 y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol, impulsado por un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada, cuando el marcador reflejaba un empate a 2. El doble de Suárez, que llevó a Javier Sanoja a base, rubricó una victoria que comenzó con las anotaciones de Salvador Pérez, en la tercera entrada y de Wilyer Abreu, en la cuarta, mediante jonrón.

Aunque Bryce Harper igualó el partido a 2 con otro jonrón en la octava entrada, Venezuela se recompuso inmediatamente ante un estadio repleto de aficionados venezolanos, y asestó a EE.UU. su segunda derrota consecutiva en la final, después de que cayera contra Japón en 2023 por 2-3. El jonrón de Harper fue el único borrón de una actuación casi perfecta de los lanzadores venezolanos, liderados por el titular Eduardo Rodríguez. El 'bullpen' de Venezuela secó a una novena estadounidense compuesta por nombres de la talla de Aaron Judge, Bryce Harper o Bobby Witt Jr., entre otros, que tan solo logró 3 'hits' y apenas superó en una ocasión la primera base. Los lanzadores estadounidenses no se quedaron lejos de esas cifras, concediendo únicamente 6 'hits' a los venezolanos, aunque cada uno de ellos resonaba como una victoria en el LoanDepot Park de Miami, que por momentos parecía hallarse en Caracas. Pese a tratarse de su primera final del Clásico Mundial, el combinado venezolano no tardó en sacar el colmillo mostrado en partidos anteriores, y sumó un 'hit' de Ronald Acuña Jr. en el primer lanzamiento del encuentro.