Valiosa mezcla entre juventud y experiencia representará a Honduras en Santo Domingo

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe con una delegación de 140 deportistas en 27 disciplinas que combina juventud, experiencia internacional y una generación que viene de protagonizar actuaciones históricas en los Juegos Deportivos Centroamericanos que se llevaron a cabo en Guatemala en 2025. Con una base fortalecida por campeones regionales, récords recientes y figuras con presencia en escenarios mundiales, Honduras aspira a competir por medallas en disciplinas como lucha, natación, atletismo, tenis y ciclismo. La principal carta de triunfo será el luchador Kevin Mejía, uno de los deportistas más experimentados del país en el actual ciclo olímpico. El hondureño, en la categoría de 97 kilogramos de lucha, conquistó la medalla de plata en Barranquilla 2018 y acumula preseas en Juegos Panamericanos, con plata en Toronto 2015 y bronce en Santiago 2023, así como un histórico oro panamericano absoluto.

Mejía llega como un contendiente de peso por el título, respaldado por su trayectoria internacional y una carrera marcada por la constancia en competencias de alto nivel. En natación, Diego René Dulieu se presenta como una de las grandes promesas hondureñas. El nadador brilló en los Juegos Centroamericanos de 2023 al conquistar dos oros en las pruebas de 800 y 1.500 metros libres, consolidándose como una referencia regional en las pruebas de fondo.Su experiencia en campeonatos mundiales y su desarrollo en el circuito universitario estadounidense fortalecen sus aspiraciones ante los mejores exponentes del Caribe. Otra figura en ascenso es Winston Campbell, quien llega al torneo tras establecer un nuevo récord centroamericano en lanzamiento de disco, con una marca de 53,17 metros que le valió la medalla de oro en la competencia regional en 2025. En tenis, Natalie Gabriela Espinal intentará repetir su histórica actuación luego de conquistar el oro individual femenino en la última cita centroamericana.