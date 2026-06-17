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Uzbekistán vs Colombia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido del Mundial EN DIRECTO

La selección colombiana que comanda Néstor Lorenzo debuta en el Mundial United 2026 contra Uzbekistán que juega su primera Copa del Mundo

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 18:48
Uzbekistán vs Colombia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido del Mundial EN DIRECTO

Ciudad de México.- James Rodríguez lidera el 11 con el que la selección Colombia debutará en la Copa del Mundo 2026 ante la de Uzbekistán en el partido del Grupo K que se jugará en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

Relato del Partido:

Alineaciones:

James será el creativo del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo y tendrá en los extremos a John Arias y a Luis Díaz, mientras que Luis Suárez será el punta de lanza.

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Alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez.

Alineación de Uzbekistán: Utkir Khusanov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov.

Hora y canal dónde ver partido del Mundial

Hora: 8:00 PM
Canal: Tigo Sports

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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