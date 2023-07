Figura del Real Madrid se pronuncia sobre Mbappé: “Todos los años se dice que viene”

Este es el caso de Rodrygo, quien en el cierre de sus vacaciones concedió a una entrevista al programa “Boleiragem” de Sport TV en donde se refirió a los refuerzos del club blanco y además habló sobre Mbappé.

“Están contratando bien, están haciendo un buen trabajo juntando la experiencia de los que ya están con chicos para el futuro, pero que también van a ayudar mucho en el presente”, comenzó diciendo.

“En el Real Madrid es muy complicado porque todos los años viene Mbappé, viene Harry Kane. Cuando yo llegué se hablaba mucho de Pogba, entonces, no sé... no tengo información de nada. Vamos a esperar. Ojalá venga, claro. Nos va a ayudar mucho, es un crack, pero no sabemos nada”, soltó el brasileño.