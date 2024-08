Courtois anuncia su adiós de la Selección de Bélgica tras problemas con el DT

“Desgraciadamente, a raíz de lo sucedido con el seleccionador y tras mucho reflexionar, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el necesario clima de cordialidad”, afirma el jugador de 32 años a través de un mensaje en su red social de X.

Courtois destaca que se siente “un privilegiado” de haber defendido la camiseta de Bélgica sobre el terreno de juego, y recordó que “ni en sus sueños más salvajes habría imaginado poder hacerlo más de 100 veces”.

El belga confirmó que la Federación de Fútbol de Bélgica “acepta” su postura y las razones que le han llevado a tomar la decisión, que calificó como “dolorosa pero coherente”.