Terrible error de la FIFA que afectó a Uruguay en su viaje a EEUU para debut en el Mundial

Según medios de prensa uruguayos, la aeronave designada por parte de la FIFA para llevar a la Celeste a territorio estadounidense no reunía los documentos exigidos y por lo tanto hubo que encontrar otro avión que sí cumpliera con todos los requisitos para vuelos internacionales.

Miami, Estados Unidos .- La selección uruguaya tuvo este domingo su primer obstáculo en el Mundial 2026 , la víspera de su debut, debido a un error de la FIFA en la documentación del avión que debía trasladarla desde Cancún (México) a Miami a las 14:00 hora local.

Cabe recalcar que la FIFA es la encargada de los desplazamientos aéreos y terrestres de todas las delegaciones en los torneos que organiza.

"Por problemas ajenos a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se atrasó la salida desde México" dijo la entidad rectora del fútbol charrúa en sus redes sociales.

La delegación uruguaya se instaló durante esta semana en Playa del Carmen (México), donde finalizó su preparación para encarar el Mundial 2026.

El exfutbolista Diego Forlán, una de las leyendas del fútbol uruguayo y mejor jugador del Mundial de Sudáfrica-2010, reclamó por el error de la FIFA y dijo en su cuenta de X: "¿Quién responde?"

El trámite tardó cerca de dos horas en resolverse y la selección uruguaya volará durante una hora y 50 minutos, por lo que se espera que aterrice en Miami hacia las 18:30 hora local.

El retraso en el vuelo, sin embargo, no ha provocado la cancelación de la conferencia de prensa de la Celeste, de la que tomarán parte el seleccionador Marcelo Bielsa y el capítán del equipo, José María Giménez, en el estadio Hard Rock de Miami.

En este escenario, Uruguay se estrenará en la Copa del Mundo 2026 frente a su par de Arabia Saudí en partido del Grupo H que se jugará este lunes a partir de las 16:00 hora local.

Las otras dos integrantes del grupo son España y Cabo Verde, que se medirán el mismo lunes a las 16:00 GMT.

La prensa uruguaya recordó que, justamente, en el Mundial de Sudáfrica 2010 a la Celeste le ocurrió algo similar. En aquel torneo finalizó en la cuarta posición.