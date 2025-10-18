Técnico del Levante se refiere a partidos de Kervin Arriaga con Honduras: "me tiene preocupado"

En ambos encuentro el exjugador del Platense y Marathón disputó los 90 minutos acumulando los 180 minutos de acción, primero en el estadio Morazán y luego en el estadio Nacional.

Valencia, España .- Kervin Arriaga fue uno de los mejores jugadores que tuvo la Selección de Honduras en los juegos eliminatorios de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 frente a Costa Rica y Haití.

Ahora, el hondureño se reportó al Levante que este domingo se medirá al Rayo Vallecano, desde las 10:30 am, hora de Honduras, por el campeonato liguero de España.

El futbolista venía arrastrando problemas físicos desde la Copa Oro 2025 entre junio y julio, situación que lo hizo perderse gran parte de la pretemporada con Levante y posteriormente los encuentros de la eliminatoria de septiembre ante Haití y Nicaragua.

Levante está en alza, se encuentra en el puesto 13 con 8 puntos y el entrenador de la institución Julián Calero se expresó debido a la participación de los tres futbolistas internacionales que tienen, Kervin Arriaga, Etta Eyong y Mat Ryan, y vienen de tener actividad rumbo al Mundial 2026.

“Están cansados. No son internacionales europeos, se cruzan el mundo, están en confederaciones que quedan un poco lejos. Por ejemplo, Kervin con Honduras, que se ha pegado una kilometrada. Han jugado mucho y hay alguno que llega bastante limitado”, mencionó en la conferencia de prensa.

Y agregó: "En cuanto a Kervin, jugar dos partidos de 90 minutos ahí no era lo ideal, porque venía de una lesión que le tenía apartado. Les entiendo perfectamente, cuando eres selección miras por ese equipo y no por el club, yo en cambio miro por el club y el jugador”.

“Están cansados, tenemos que valorar si les damos algún minuto, les damos descanso, la sensación es que están fatigados. Kervin viene de lesión, de estar mucho tiempo parado, tiene una rodilla que le da problemas, es el que más me tiene esa preocupación si puede resistir, es cuestión de hablar con él antes de la decisión final”, concluyó.