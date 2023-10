“Ya hemos preparado el partido”: Técnico de Cuba previo al duelo ante Honduras

Más allá que Yunielys Castillo conoce las fortalezas de la Bicolor, el DT cubano no considera que eso le cambia su idea de juego.

“La misma filosofía, nos faltan jugadores, pero los que están tienen la idea. Los equipos de nosotros son ordenados cuando no tenemos el balón y con precisiones rápidas cuando no lo tenemos, proponer, no es que nos vamos a meter atrás, no importa el rival”.