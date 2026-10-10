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Tabla de posiciones: Olimpia toma el liderato y mete presión al Real España; Motagua sigue en la lucha

El Olimpia no falló en su visita ante el Génesis PN en un partido lleno de polémica, ahora el Real España llega obligado a ganar en Danlí al Estrella Roja

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 20:56
Tabla de posiciones: Olimpia toma el liderato y mete presión al Real España; Motagua sigue en la lucha

El Olimpia se puso como líder del torneo a falta del juego de Real España.

 Foto: El Heraldo

San Pedro Sula, Honduras.- La lucha por el liderato del torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras se aprieta cada vez más. Olimpia aprovechó su compromiso de la novena jornada para alcanzar los 20 puntos y colocarse en la cima de la tabla de posiciones, a la espera de lo que suceda en los encuentros pendientes.

El conjunto merengue superó a Génesis PN y llegó a seis triunfos en nueve partidos disputados. Con 20 goles anotados y apenas siete recibidos, los dirigidos por Eduardo Espinel se mantienen como uno de los principales candidatos a pelear por el primer lugar de la fase regular.

Olimpia terminó pidiendo la hora en sufrido y polémico triunfo sobre Génesis

Sin embargo, el Real España todavía tiene mucho que decir. La Máquina suma 18 unidades en ocho encuentros y podría recuperar el liderato si logra imponerse este domingo al Estrella Roja de Danlí.

Otro equipo que celebró fue Motagua, que derrotó al Choloma y llegó a 16 puntos, consolidándose en la cuarta posición. Las Águilas Azules se mantienen cerca de los primeros puestos y buscarán seguir escalando en la clasificación.

Motagua con un poco de sufrimiento derrotó a un Choloma que lo sorprendió

Platense, entretanto, abrió la jornada con una victoria de 2-1 sobre Juticalpa, resultado que le permitió alcanzar ocho puntos y tomar un respiro en la parte baja de la tabla.

La actividad continuará este domingo con dos partidos: Estrella Roja frente a Real España y Olancho FC ante Atlético Independiente. Estos compromisos serán determinantes para definir cómo queda la lucha por la cima y los movimientos en la clasificación tras la novena fecha del campeonato.

Marathón también tiene oportunidad con su resultado ante los Lobos de la UPNFM en Choluteca.

Tabla de posiciones

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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