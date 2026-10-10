Motagua vs Choloma EN VIVO: Hora y canal que transmite partido EN DIRECTO

Tegucigalpa, Honduras.- El Motagua recibe al Choloma en el estadio Nacional de Tegucigalpa, en un compromiso correspondiente al torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

Las Águilas afrontan este encuentro con la obligación de hacerse fuertes en casa y buscar un resultado que les permita cumplir sus objetivos en el campeonato.

El conjunto azul llega con la misión de imponer condiciones de local para empezar a acercarse a primeros puestos, aprovechando el apoyo de su afición y el conocimiento de su cancha. Motagua intentará mostrar su poderío ofensivo y mantener el control del partido ante un rival que buscará cerrarle los espacios.

Por su parte, el Choloma afronta una exigente prueba frente al actual campeón y salir de últimos puestos de la tabla. El equipo maquilero intentará aprovechar sus oportunidades y mantener el orden defensivo para complicar las aspiraciones de los capitalinos.

Se espera un partido intenso en Tegucigalpa, con dos equipos que buscarán sumar puntos importantes en el Apertura. Motagua parte con la ventaja de jugar en casa, pero deberá demostrarlo dentro del terreno de juego ante un Choloma dispuesto a dar la pelea.