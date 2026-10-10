Diego Vázquez vuelve al banquillo para dirigir al Alianza FC de El Salvador

De acuerdo con los últimos reportes de la prensa salvadoreña, concretamente de El Gráfico, Diego tomará las riendas de los albos con la misión inmediata de enderezar el rumbo del equipo en el Torneo Apertura 2026.

San Pedro Sula, Honduras .- En un movimiento estratégico que sacude el fútbol centroamericano, la junta directiva de Alianza FC ya tiene definido quién será su nuevo entrenador y será nada más que el experimentado Diego Martín Vázquez .

El Alianza marcha actualmente en la séptima posición del certamen en 13 partidos, una casilla incómoda para las altas exigencias de la afición blanca.

El estratega argentino, con nacionalidad hondureña, llegará para sustituir a Roberto 'Tito' Pompei, quien fue destituido tras la reciente y dolorosa derrota sufrida ante el FAS en el clásico nacional.

UN APAGAFUEGOS CON EXPERIENCIA DE CAMPEÓN

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El perfil de Diego Vázquez encaja con lo que busca la dirigencia de Alianza: un técnico de carácter, ganador y con un profundo conocimiento del entorno centroamericano.

Su última experiencia en los banquillos fue con el Real Estelí de Nicaragua, club al que llevó a la gloria coronándose campeón antes de desvincularse de la institución a finales de agosto de 2026.

Con su inminente llegada a El Salvador, 'La Barbie' expande su pasaporte en los banquillos del istmo, registrando pasos por cinco países de la región.

En Honduras ha vivido su etapa más gloriosa con las águilas del Motagua, donde ganó cinco títulos de Liga y además tuvo su paso por la Selección Nacional.

En Costa Rica dirigió al Puntarenas y en Guatemala estuvo al frente del Deportivo Marquense. Su reciente campeonato fue con el Real Estelí y ahora en el El Salvador tendrá su nuevo reto al frente del Alianza.

Además de la urgencia de escalar posiciones en la liga local, Diego tiene una cita crucial en el plano internacional. Alianza deberá disputar la serie de repechaje de la Copa Centroamericana frente al Marathón de Honduras.

Este enfrentamiento añade un condimento especial a su debut, ya que Vázquez conoce a la perfección el fútbol hondureño y se medirá a un viejo rival de sus épocas con Motagua, buscando un boleto que maquille el semestre internacional del cuadro salvadoreño.

Se espera que el nuevo timonel asuma los entrenamientos en las próximas horas para preparar su debut oficial en el banquillo albo.