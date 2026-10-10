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Enojo de Mourinho, error de Vinícius Jr y el VAR en polémico triunfo de Real Madrid

Polémico fue el partido del Real Madrid ante el Villarreal en el Bernabéu que terminó llevándoselo los blancos con el tanto de Yan Diomandé

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 17:05
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Polémico fue el partido del Real Madrid ante el Villarreal en el Bernabéu que terminó llevándoselo los blancos con el tanto de Yan Diomandé
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Mourinho salió con sorpresas en su 11 titular y una de ellas fue la suplencia de Vinicius. El brasileño vio desde la banca el inicio del juego.
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El lugar de Vinicius lo tomó Yan Diomande. Esta fue la primera suplencia del "7" en la era de Mourinho.
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Mbappé tuvo varias ocasiones, pero no fue su duelo. Erró acciones y en otras el guardameta evitó que sumara un tanto a su cuenta, por lo que el encuentro se fue al descanso con un empate sin goles.
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Fue hasta la segunda parte cuando se logró romper el empate. Yan Diomande abrió el marcador y le daba la ventaja a los locales.
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Sin embargo, antes el tanto había sido anulado por fuera de juego y tras revisión, el central confirmó que el tanto sumaba para el equipo de Mourinho.
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El marfileño anotó su primer gol con la camiseta del Real Madrid y no pudo ocultar su emoción.
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Los ánimos se estaban calentando y hasta Mourinho se llevó la tarjeta amarilla por sus reclamos.
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Más adelante, Vinicius desató la locura con el segundo tanto del conjunto blanco. El brasileño cerró una enorme jugada de Jude Bellingham por la banda y aumentaba la cuenta ante Villarreal.
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Mourinho se volvió loco y se fue a la esquina a festejar con los jugadores el 2-0 del encuentro.
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Mourinho no podía creer que el tanto se estuviera revisando en el VAR y así reaccionó desde el área técnica.
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Y después de revisar la acción, el central sacó la tarjeta roja y expulsó a Vinicius. El gol también fue anulado. ¿Cuál fue el motivo?
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En la jugada previa al gol, Vinicius agarró del cabello a Saliba en su carrera hacia la portería. Esta acción le hizo ver la tarjeta roja.
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Su enfado no se hizo esperar y le reclamó fuertemente al árbitro. El brasileño terminó siendo separado por sus compañeros para evitar que la escena creciera.
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Bellingham tampoco podía creer la insólita expulsión de su compañero y así fue captado por las cámaras.
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Desde Archivo VAR también señalaron que era una expulsión correcta: "Saliba choca contra Vini y el brasileño le tira del pelo en la acción previa al gol. ROJA DIRECTA".
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