UPN vs Marathón EN VIVO: Hora y canal que transmite partido EN DIRECTO

Choluteca, Honduras.- Los Lobos de la UPNFM se enfrentan ante el Marathón en la cancha del estadio Emilio Williams por la novena fecha del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Fuerte lluvia cae sobre Choluteca, además es una tormenta eléctrica, por lo que el partido al menos se retrasa por 30 minutos, se estaría esperando hasta las 8:00 PM.