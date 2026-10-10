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UPN vs Marathón EN VIVO: Hora y canal que transmite partido EN DIRECTO

El Marathón de Silvio Rudman visita a los Lobos de la UPNFM por la jornada 9 del torneo Apertura

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 19:03
UPN vs Marathón EN VIVO: Hora y canal que transmite partido EN DIRECTO

Choluteca, Honduras.- Los Lobos de la UPNFM se enfrentan ante el Marathón en la cancha del estadio Emilio Williams por la novena fecha del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Fuerte lluvia cae sobre Choluteca, además es una tormenta eléctrica, por lo que el partido al menos se retrasa por 30 minutos, se estaría esperando hasta las 8:00 PM.

Alineaciones

Marathón: 1. Jonathan Rougier, 16. Natanael Martínez, 2. Henry Figueroa (C), 4. Javier Rivera, 19. José Aguilera, 8. Tomás Sorto, 22. Carlos Argueta, 7. Isaac Castillo, 9. Brian Farioli, 72. Yairo Moreno y 11. Nicolás Messiniti

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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