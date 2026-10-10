Génesis vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal que transmite partido EN DIRECTO

La Paz, Honduras.- Génesis PN recibe al Olimpia en el estadio Roberto Suazo Córdova, en un duelo correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

El gol de Yustin Arboleda llegó al minuto 10 tras un pase filtrado de Raúl García, el técnico Fernando Mira pidió revisión en el FVS por posible fuera de lugar, no había, pero si falta de Manuel Gamboa y el árbitro lo amonestó.