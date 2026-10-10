Génesis vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal que transmite partido EN DIRECTO

La Paz, Honduras.- Génesis PN recibe al Olimpia en el estadio Roberto Suazo Córdova, en un duelo correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
El gol de Yustin Arboleda llegó al minuto 10 tras un pase filtrado de Raúl García, el técnico Fernando Mira pidió revisión en el FVS por posible fuera de lugar, no había, pero si falta de Manuel Gamboa y el árbitro lo amonestó.
Alineaciones
Génesis: 31. Ronaldo Balanta, 24. Cristopher Fonseca, 44. Manuel Gamboa, 2. Allans Vargas, 12. Gabriel Araujo, 15. Edwin Maldonado, 10. Walter Martínez, 6. Roger Sander, 66. Kevin Pérez, 29. Ángel Alvarado y 9. Elías Aldrete.
Olimpia: 22. Onan Rodríguez; 15. Kevin Guity, 3. Clinton Bennet, 2. Emanuel Hernández, 12. Cristian Canales; 18. Raúl García, 20. Jamir Maldonado, 45. Bryan Cortés, 7. Imanol Enríquez; 26. David Flores y 19. Yustin Arboleda.
Los paceños buscarán aprovechar su condición de local para plantarle cara a uno de los equipos más exigentes del campeonato, mientras que los albos llegan con la misión de sumar tres puntos importantes y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla.
Se espera un partido intenso, con un Génesis PN dispuesto a competir y un Olimpia obligado a demostrar su jerarquía para salir con la victoria.
Hora y canal dónde ver partido EN VIVO
Hora: 3:00 PM
Canal: HCH y Gotv