Walter Martínez: "No voy a perdonar. Es especial marcarle a Olimpia"

En declaraciones presentadas por Diario El Heraldo, el exjugador de Motagua afirmó que el equipo llega en buena forma para medirse a uno de los clubes más fuertes del campeonato. Además, destacó que el reciente parón por la fecha FIFA fue clave para el grupo.

La Paz, Honduras.- Walter "Colocho" Martíne z, uno de los futbolistas de mayor experiencia en el Génesis , se reporta listo para asumir el protagonismo este sábado frente a Olimpia , en el duelo más atractivo de la novena jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

"Nos vino bien para descansar y trabajar aspectos que necesitábamos mejorar", explicó el volante sobre los días de entrenamiento previo al compromiso.

Al ser consultado sobre si acostumbra estudiar detenidamente a sus rivales de turno, Martínez respondió con firmeza. Aseguró que no se enfoca en preocuparse por los contrarios, sino que prefiere que sean ellos quienes tomen precauciones frente a su juego.

El esperado encuentro entre Génesis y Olimpia se podrá seguir en vivo a través de DIEZ, HCH y GOTV.

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¿Cómo se encuentra el grupo previo al duelo ante Olimpia? ¿Tienen presente la última visita del equipo albo a La Paz?

No estuve en ese partido anterior, pero cada juego es una historia diferente. Será una bonita tarde para dar un gran espectáculo; estamos en casa y saldremos a buscar el resultado.

¿Qué representa para ti enfrentar al Olimpia y cómo vives este tipo de partidos?

Es muy motivante. Frente a un equipo grande siempre hay que dar el cien por cien. Fuera de la cancha lo vivo con tranquilidad, sabiendo que dentro somos once contra once.

En tu posición, al estudiar al rival, ¿analizas duelos individuales específicos como el de Jack Baptiste en el mediocampo?

Siempre analizamos videos para prepararnos, pero confío en mis condiciones. Más que preocuparme por ellos, me enfoco en que ellos tengan que preocuparse por mí. A Baptiste lo conozco bien de mi etapa en Motagua; ha mejorado bastante y actualmente es quien maneja la pelota en Olimpia.

¿Cómo analizas el momento de Olimpia y para qué está Génesis en este torneo? ¿Será este partido un termómetro?

Olimpia hace bien las cosas en los dos torneos y siempre pelea arriba, al igual que Motagua. Sin embargo, en Génesis tenemos un gran grupo y vamos a dar la pelea hasta el final. Este partido sí será un parámetro importante para ver a lo que le apostamos.

En lo personal, ¿cómo te sientes física y mentalmente, y cómo ha sido tu proceso de adaptación al equipo?

Me siento muy bien, gracias a Dios. La adaptación fue rápida porque ya había compartido con varios compañeros en otros clubes. Trabajamos duro en estas dos semanas y esperamos responder en la cancha.

Se dice que a los equipos grandes no se les puede perdonar. ¿Cuál será la clave en este juego?

Estos partidos se definen por pequeños detalles. Somos conscientes de que si perdonas a un equipo grande, lo terminas pagando. Mañana debemos estar concentrados de principio a fin.

¿Le has anotado antes al arquero de Olimpia? ¿Tiene un sabor diferente marcarle a los equipos denominados grandes?

Sí, ya le he marcado. Si mañana se me presenta la oportunidad de anotar, no voy a perdonar. Siempre es especial y bonito marcarle a clubes como Olimpia, Motagua, Marathón o Real España.

¿Cómo les benefició el parón por la fecha FIFA y cómo visualizan el factor de la localía, considerando la cancha y el clima?

La pausa nos sirvió para oxigenar al grupo y recuperar a varios compañeros que estaban lesionados. Sabemos que a los rivales no les gusta venir a jugar a nuestra cancha, así que debemos hacernos fuertes aquí. En cuanto al clima, no influye tanto porque es similar al de Tegucigalpa, pero la cancha sí debemos aprovecharla.

¿Qué opinión tienes sobre el momento actual de la Selección Nacional y cuál es tu mensaje para la afición local?

Es difícil opinar desde fuera; uno como jugador respeta el trabajo de los compañeros que están ahí. Por otro lado, invito a toda la afición de La Paz y sus alrededores a que nos acompañen mañana a disfrutar de un lindo partido.