Tabla de posiciones: Olimpia le tocará definir liderato ante Saprissa en Copa Centroamericana

El conjunto hondureño mantiene una campaña perfecta con tres victorias en igual número de partidos, registrando siete goles a favor y apenas dos en contra, los mismos números que presenta el equipo costarricense.

Tegucigalpa, Honduras. - Olimpia cumplió con su objetivo en la Copa Centroamericana al derrotar al Alianza de Panamá y alcanzar los nueve puntos en el Grupo C, resultado que le permitió igualar al Saprissa en lo más alto de la clasificación.

Con este resultado, Olimpia y Saprissa aseguraron su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, por lo que ambos clubes llegan a la última jornada con la tranquilidad de tener su boleto garantizado a la siguiente fase.

Sin embargo, todavía queda por definir quién terminará como líder del Grupo C. Saprissa ocupa actualmente el primer lugar por los criterios de desempate, pero Olimpia tiene la posibilidad de arrebatarle esa posición en la jornada final.

La lucha por la cima será el principal atractivo de la última fecha, mientras que Deportivo Mixco y Alianza de Panamá quedaron sin posibilidades de avanzar tras sumar solamente tres puntos cada uno. Ambos equipos ya no pueden alcanzar a los líderes.

Por su parte, UMECIT cerró su participación con cuatro derrotas y cero puntos, por lo que también quedó eliminado. Así, la última jornada estará marcada por la disputa entre Olimpia y Saprissa por el primer lugar del grupo, mientras los dos clubes ya tienen asegurada su presencia en los cuartos de final.