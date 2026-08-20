Olimpia a sellar su pase ante un urgido Alianza de Panamá en Copa Centroamericana

Panamá, Panamá.- El Olimpia tendrá este jueves una prueba importante en la Copa Centroamericana cuando visite al Alianza FC de Panamá en el estadio Rommel Fernández, en un duelo correspondiente al Grupo C. Los dirigidos por Eduardo Espinel llegan con la posibilidad de dar un paso definitivo hacia los cuartos de final del certamen regional.

El conjunto panameño afrontará el compromiso con la motivación de haber conseguido su primera victoria en el torneo. Alianza derrotó 1-0 a UMECIT FC con anotación de Alvin Mendoza, resultado que representó un momento histórico para el club al convertirse en el primer debutante de la edición 2026 en conseguir un triunfo.

Sin embargo, los canaleros comenzaron su participación con un revés, luego de perder 2-1 como visitantes frente al Saprissa. Ahora disputarán su tercer encuentro de la fase de grupos frente a un Olimpia que marcha como sublíder y buscará mantener el buen paso mostrado en sus dos presentaciones anteriores.

El cuadro merengue inició su camino con una victoria 2-0 sobre el Deportivo Mixco de Guatemala, gracias a los goles de Jorge Benguché y Edwin Rodríguez. Posteriormente, los blancos volvieron a celebrar al imponerse 2-1 al UMECIT FC en el estadio Universidad Latina, con tantos de José Raúl García e Imanol Enríquez, mientras que Hiberto Peralta marcó para el conjunto panameño.

Este encuentro también representará la cuarta visita de un club hondureño a Panamá en la historia de la Copa Centroamericana, con un balance de dos triunfos, un empate y una derrota. La única caída se produjo cuando Motagua perdió 2-0 ante CAI el 3 de octubre de 2023. Después llegaron las victorias de Real España 2-1 sobre Plaza Amador en 2025 y del propio Olimpia 2-1 ante UMECIT el pasado 5 de agosto.

Por su parte, Eduardo Espinel alcanzará una cifra histórica al llegar a 10 partidos dirigidos en la Copa Centroamericana. El estratega uruguayo igualará la cantidad de encuentros que dirigió Diego Vázquez con Motagua y, de esta manera, se convertirá en el técnico con más partidos al frente de clubes hondureños en la historia de la competición. Olimpia no tendrá disponible a Jorge Álvarez, quien se encuentra lesionado.