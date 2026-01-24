Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid es nuevo líder y Barcelona sufre

Madrid, España.- Real Madrid sacó un ajustado triunfo en la jornada 21 de la Liga Española ante el Villarreal. El gol lo marcó el de siempre, Kylian Mbappé. El francés aprovechó un mal rechace en un desborde de Vinicius y a placer definió ante el marco amarillo. Ya el segundo llegó desde la vía penal para poner el 0-2 definitivo. Tres puntos y casa.

Con la victoria, la Casa Blanca se puso como líder absoluto de la Liga Española por encima del Barcelona, eso sí, con un partido menos. Real Madrid tiene dos puntos de ventaja -51 sobre 49- y este sábado duerme líder a la espera de que los culés completen su partido de la fecha.

Los azulgranas reciben en el Camp Nou al Real Oviedo y todo indica que conseguirán las unidades para recuperar el liderato en España. Cuando se acabe este fecha, en la siguiente, Real Madrid va a recibir al Rayo Vallecano, mientras que Barcelona va a visitar al Elche.