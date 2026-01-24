  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid es nuevo líder y Barcelona sufre

El equipo Merengue venció por marcador de 2-0 al Villareal para colorase en la cima del certamen español

  • Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 15:51
Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid es nuevo líder y Barcelona sufre

Barcelona recibe mañana al Real Oviedo en el Camp Nou.

Foto: Cortesía.

Madrid, España.- Real Madrid sacó un ajustado triunfo en la jornada 21 de la Liga Española ante el Villarreal. El gol lo marcó el de siempre, Kylian Mbappé.

El francés aprovechó un mal rechace en un desborde de Vinicius y a placer definió ante el marco amarillo. Ya el segundo llegó desde la vía penal para poner el 0-2 definitivo. Tres puntos y casa.

Real Madrid venció al Villareal con doblete de su goleador Kylian Mbappé

Con la victoria, la Casa Blanca se puso como líder absoluto de la Liga Española por encima del Barcelona, eso sí, con un partido menos.

Real Madrid tiene dos puntos de ventaja -51 sobre 49- y este sábado duerme líder a la espera de que los culés completen su partido de la fecha.

David Ruiz recibe buenas noticias en el Inter Miami de Messi: La actualidad del hondureño

Los azulgranas reciben en el Camp Nou al Real Oviedo y todo indica que conseguirán las unidades para recuperar el liderato en España.

Cuando se acabe este fecha, en la siguiente, Real Madrid va a recibir al Rayo Vallecano, mientras que Barcelona va a visitar al Elche.

Tabla de posiciones Liga de España

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias