Celebró el título de Senegal en la Copa Africana junto a sus dos esposas: “Siempre están a mi lado

El domingo 18 de enero, la Selección de Senegal se coronó campeona de la Copa Africana tras vencer en una polémica final a Marruecos. Ahora, en redes, se ha hecho viral un curioso festejo y el caso del presidente de ese país que tiene dos esposas. Conoce la historia.
Senegal se proclamó campeón de la Copa de África frente a Marruecos (1-0) en la capital marroquí, Rabat, en un partido que rozó el escándalo, con amenaza de abandono por parte de los jugadores de Senegal, por iniciativa de Thiaw, en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido (minuto 95).
Fue Mané el que los convenció para regresar al campo. Brahim Díaz tiró el penalti al estilo Panenka, lo detuvo el meta Edouard Mendy y, en la prórroga, un gol de Pape Gueye le dio el triunfo a los Leones del Teranga.
Pero en Senegal todo ha sido fiesta después de coronarse en el torneo de su zona. Uno de los que ha felicitado a la Selección ha sido su presidente Bassirou-Diomaye Faye.
El mandatario premió a los jugadores de su selección, los "Leones de la Teranga", con el pago de 75 millones de francos CFA (cerca de 115.000 euros) y la entrega de terrenos a cada uno por conseguir este domingo en Marruecos su segunda Copa de África, una victoria que ha desatado la euforia en el país.
"He entregado a cada León presente 75 millones de francos CFA", afirmó el presidente la pasada noche desde el Palacio de la República, al precisar que también recibirán parcelas de 1.500 metros cuadrados en la Petite-Côte (Pequeña Costa, en francés), una popular zona del litoral senegalés al sur de la capital, Dakar.
Según recogieron medios locales, Faye anunció también premios económicos y terrenos inferiores para los dirigentes de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) y todos los miembros de la delegación que su país envió a la Copa de África, así como un total de 305 millones de francos CFA para el Ministerio de Deportes (cerca de medio millón de euros).
Bassirou-Diomaye Faye, el presidente de Senegal celebró a lo grande: festejó la Copa Africana de Naciones junto a sus dos esposas.
En Senegal es algo normalizado, ya que la poligamia está muy extendida, en especial en las zonas rurales.
"Tengo hijos preciosos porque tengo esposas formidables. Ellas son muy bellas. Le doy las gracias a Dios porque siempre están a mi lado", había dicho en su momento Faye.
Bassirou-Diomaye Faye está casado con Marie Khone Faye desde hace 15 años (madre de sus cuatro hijos) y con Absa Faye, desde 2023
Expertos en política africana señalan que este tipo de apariciones públicas son calculadas para proyectar una imagen de estabilidad y respeto a la tradición. Al incluir a ambas esposas en la celebración, Faye cumple con su promesa de igualdad dentro de su núcleo familiar. El impacto visual de la fotografía ha generado debates sobre la diversidad de modelos familiares en el ámbito diplomático internacional.