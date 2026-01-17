Tabla LaLiga de España: Real Madrid triunfa y mete presión al Barcelona

Madrid, España.- Ha dado por iniciada la jornada 20 de LaLiga de española y uno de los resultados que más ha llamado la atención es el triunfo del Real Madrid sobre el Levante. No solo por lo que significa para los de Arbeloa por la situación que traviesan, también porque con ese gane se han acercado al primer lugar que lo ocupa el FC Barcelona.

Los de Álvaro Arbeloa ganaron al Levante con tantos del francés Kylian Mbappé y el defensor Raúl Asencio para llegar a 48 puntos en la tabla y quedar a uno de los de Flick que juegan este domingo. Por su parte el Levante sigue en problemas al quedar en la posición 19 con 14 unidades, a uno del último que es el Real Oviedo y a tres del Valencia que es el 18 en la clasificación.

Este triunfo le sirvió mucho al Real Madrid porque se alejaron del Virrarreal que es su más cercano rival con 41 puntos, pero con dos juegos menos, y no solo eso, se enfrentan en la próxima jornada de LaLiga. En el cuarto puesto está el Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone que se recibe al Alavés (17*) este domingo a las 9:15 de la mañana.

Clasificación de LaLiga española