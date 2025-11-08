  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla de posiciones de LaLiga: Real Madrid se complica y Barcelona aprovecha

El Levante de Kervin Arriaga no pudo en su visita al Atlético de Madrid y recibe otro revés en LaLiga española

  • 08 de noviembre de 2025 a las 14:13
Tabla de posiciones de LaLiga: Real Madrid se complica y Barcelona aprovecha

El Real Madrid se ha complicado en su visita al Rayo Vallecano y Barcelona se podría acercar.

 Foto: EFE

Madrid, España.- El Real Madrid se ha complicado en su visita al Rayo Vallecano, un rival que lo ha comprometido en cuanto en la tabla de posición de LaLiga.

El equipo de Xabi Alonso no pudo en Vallecas y temrinó igualando ante el Vallecano que llegaba de remontarle al Lech Poznan por la Conference League.

Atlético de Madrid derrota al Levante con un Griezmann inspirado

Con este empate el Real Madrid llega a 31 puntos en LaLiga y el Rayo Vallecano a 15 unidades, quedando en la posición 12.

Los equipos que se ilusionan son el Villarreal que tiene 26 unidades a cinco del Real Madrid que es líder y el FC Barcelona quedó de segundo con 28, a tres de los blancos.

Rayo Vallecano logra sacarle empate al Real Madrid en Vallecas

El equipo de Hansi Flick no perdonó y terminó golenado al Celta de Vigo con triplete de Robert Lewandowski y otro de Lamine Yamal.

Tabla de posiciones de LaLiga de España

Tabla de posiciones de LaLiga: Real Madrid se complica y Barcelona aprovecha

Por su parte el Real Oviedo, Valencia, Mallorca y Levante se juegan otra reto en la zona baja de la tabla, buscando salir de los últimos lugares.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias