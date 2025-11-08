Tabla de posiciones de LaLiga: Real Madrid se complica y Barcelona aprovecha

Madrid, España.- El Real Madrid se ha complicado en su visita al Rayo Vallecano, un rival que lo ha comprometido en cuanto en la tabla de posición de LaLiga. El equipo de Xabi Alonso no pudo en Vallecas y temrinó igualando ante el Vallecano que llegaba de remontarle al Lech Poznan por la Conference League.

Con este empate el Real Madrid llega a 31 puntos en LaLiga y el Rayo Vallecano a 15 unidades, quedando en la posición 12. Los equipos que se ilusionan son el Villarreal que tiene 26 unidades a cinco del Real Madrid que es líder y el FC Barcelona quedó de segundo con 28, a tres de los blancos.

El equipo de Hansi Flick no perdonó y terminó golenado al Celta de Vigo con triplete de Robert Lewandowski y otro de Lamine Yamal.

Tabla de posiciones de LaLiga de España