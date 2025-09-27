  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla posiciones LaLiga de España: Barcelona aprovecha tropiezo del Real Madrid y es nuevo líder

El Atlético de Madrid goleó al Real Madrid, quien llegaba como líder de LaLiga de España y ahora ese puesto lo cede al Barcelona, que venció hoy a Real Sociedad

  • 27 de septiembre de 2025 a las 10:29
Tabla posiciones LaLiga de España: Barcelona aprovecha tropiezo del Real Madrid y es nuevo líder

El Real Madrid no pudo en sus visita al Atlético de Madrid.

 Foto: EFE

Madrid, España.- Atlético de Madrid goleó ayer al Real Madrid en el inicio de la jornada siete de la Liga de España. El "Rojiblanco" sumó tres puntos importantes y puso de cabeza la tabla de posiciones en España.

Tras esta derrota ante los Colchoneros, Real Madrid se quedó con 18 puntos. Hoy el Barcelona venció 2-1 a Real Sociedad y lo rebasó en la clasificación. Los Azulgranas actualmente suman 19 puntos y son punteros del campeonato.

Atlético de Madrid le pinta la cara al Real Madrid de Xabi Alonso y le quita el invicto

Villarreal marcha tercero en la clasificación, Elche es cuarto y junto a Atlético de Madrid le respiran en la nuca tras el gran triunfazo de los del atleti ante Real Madrid. Los dirigidos por el "Cholo" Simeone son quintos con 12 unidades.

En la sexta posición aparece Espanyol con 12 puntos. Getafe suma 11 puntos, tomando el último boleto a puestos europeos. Elche marcha en la séptima posición y Athletic Club de Bilbao se mantiene en la pelea.

Hansi Flick responde y deja claso si Lamine Yamal jugará ante Real Sociedad

Hablando del Levante del catracho Kervin Arriaga, su equipo se ubica en la decimosexta posición de la tabla española. Este sábado sumó un punto de oro en su visita ante el Getafe.

Tabla de posiciones

Los últimos tres lugares descienden a segunda división, y por los momentos Real Oviedo, Girona y Mallorca se ubican en estas plazas de la zona baja.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias