Tabla posiciones LaLiga de España: Barcelona aprovecha tropiezo del Real Madrid y es nuevo líder

Madrid, España.- Atlético de Madrid goleó ayer al Real Madrid en el inicio de la jornada siete de la Liga de España. El "Rojiblanco" sumó tres puntos importantes y puso de cabeza la tabla de posiciones en España. Tras esta derrota ante los Colchoneros, Real Madrid se quedó con 18 puntos. Hoy el Barcelona venció 2-1 a Real Sociedad y lo rebasó en la clasificación. Los Azulgranas actualmente suman 19 puntos y son punteros del campeonato.

Villarreal marcha tercero en la clasificación, Elche es cuarto y junto a Atlético de Madrid le respiran en la nuca tras el gran triunfazo de los del atleti ante Real Madrid. Los dirigidos por el "Cholo" Simeone son quintos con 12 unidades. En la sexta posición aparece Espanyol con 12 puntos. Getafe suma 11 puntos, tomando el último boleto a puestos europeos. Elche marcha en la séptima posición y Athletic Club de Bilbao se mantiene en la pelea.

Hablando del Levante del catracho Kervin Arriaga, su equipo se ubica en la decimosexta posición de la tabla española. Este sábado sumó un punto de oro en su visita ante el Getafe.

Tabla de posiciones