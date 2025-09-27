Hansi Flick responde y deja claso si Lamine Yamal jugará ante Real Sociedad

En todo caso, el entrenador del Barça no tiene la sensación de que el delantero de Rocafonda pueda sufrir una recaída. "Estamos contentos de volver a disponer de él como opción para mañana", ha dicho.

Barcelona, España .- El técnico barcelonista Hansi Flick ha confirmado este sábado que Lamine Yamal , de baja por una pubalgia desde principios de mes, seguramente "tendrá algunos minutos" ante la Real Sociedad, aunque no quiso desvelar si partirá de inicio o jugará posteriormente.

En cuanto a la baja de Joan García, que estará entre cuatro y seis semanas por una lesión en el menisco, Flick ha admitido que el exmeta del Espanyol ha hecho "un gran trabajo", pero las lesiones "son cosas que pasan".

Tampoco quiso entrar a valorar si el seleccionador español, Luis de la Fuente, tiene que convocar en la próxima lista a Lamine Yamal: "No es mi trabajo, es el del seleccionador, si lo llama en su decisión".

"Ahora vuelve Tek y si nos fijamos en la segunda mitad de la temporada pasada, ganamos casi todos los partidos con Szczesny, él estaba allí, y ganamos tres títulos con él. Es un gran portero, una gran persona, y no tengo ninguna duda de él", ha recordado.

Sobre el gran número de bajas que acumula el equipo, las últimas las de Joan Garcia y Raphinha, el alemán ha reconocido que "no es normal" y ha explicado que el club está analizando lo que ocurre.

"Estamos viendo qué se ha hecho en los días antes para ver si encontramos alguna (causa). Es nuestro trabajo, tenemos un gran equipo y vamos a analizarlo todo", ha explicado.

No quiso desvelar Flick si el inminente estreno en casa ante el PSG -próximo miércoles- condicionará el once que presentará ante la Real y ha recordado que en el fútbol siempre el objetivo se centra en "el siguiente partido" y ese es mañana, domingo, ante la Real Sociedad.

"Luego ya veremos cómo queremos jugar y prepararnos para el PSG. Lo más importante es centrarnos en el partido de mañana porque es muy importante. Ahora mismo llevamos cuatro victorias en cuatro partidos y queremos seguir así y demostrar mañana a nuestra afición el mismo espíritu de la temporada pasada", ha insistido.

Flick considera que el equipo donostiarra tiene "una idea muy clara" de juego. "Quieren salir fuertes desde atrás y delante tienen delanteros muy rápidos. Hay futbolistas que van muy bien en el uno contra uno. Es una buena oportunidad para mostrar nuestra valía", ha explicado.

Preguntado sobre si esta tarde estará pendiente del derbi madrileño, Flick ha comentado que lo verá: "¿Es a las 16:15 horas, no? Creo que lo veremos. Siempre miro muchos partidos. Es una buena tarde para pasármela viendo este partido, entre dos grandes equipos. Tengo ganas de verlo".