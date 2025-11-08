Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia recibe paliza y Marathón lo acecha

El equipo de Pablo Lavallén derrotó a Platense FC con un gol in extremis de Román Rubilio Castillo al 90+2 y se llevó los tres puntos que lo acercan más al puntero en la clasificación, un triunfo de oro en el Yankel Rosenthal.

La Ceiba, Honduras .- El Torneo Apertura 2025 se encuentra en sus jornadas finales y Marathón lo sabe: el Monstruo Verde no le pierde la pista al Olimpia en la pelea por el liderato en la tabla de posiciones.

Marathón se encuentra en la segunda posición con 36 unidades, mientras que Olimpia está en la cima con 37. La moneda queda en el aire para la última fecha.

En otro escenario, Lobos UPNFM empató 1-1 ante Olancho FC. Los universitarios se encuentran sextos, clasificando de momento a la liguilla, con 21 puntos, pero los persigue Juticalpa FC con 20. Por otro lado, los Potros se mantienen en la cuarta posición con 23.

Para cerrar el telón de la jornada del sábado, Real España hundió a un pobre Victoria que no levanta cabeza en el Apertura 2025. Los de Jeaustin Campos derrotaron 2-0 a los de Jhon Jairo López con goles de Daniel Aparicio y Jhow Benavídez.

El la jornada dominical, Olimpia no pudo ante Génesis PN y fue humillado por goleada de 6-2 en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. Los Albos ponen en juego el primer lugar de la tabla.